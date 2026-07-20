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Adana'da iş yerine silahlı saldırı: Esnaf ağır yaralandı

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: Esnaf ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırganın olayın ardından motosikletle kaçtığı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T21:09+0300

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Selahattin Eyyubi Mahallesi Papatya Caddesi'nde 45 yaşındaki Ali G., PVC atölyesinde yakınlarıyla sohbet ettiği sırada iş yerine kasklı bir kişi geldi.Şüpheli, tabancayla Ali G.'ye ateş ettikten sonra olay yerinde bekleyen ve başka bir kişi tarafından kullanılan motosiklete binerek kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan Ali G., yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kirmizi-bultenle-araniyordu-uyusturucu-baronu-bodrumda-yakalandi-1107407931.html

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yüreğir, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği