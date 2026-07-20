https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kirmizi-bultenle-araniyordu-uyusturucu-baronu-bodrumda-yakalandi-1107407931.html

Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu baronu Bodrum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu baronu Bodrum'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, MİT ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T20:36+0300

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türki̇ye

bodrum

mi̇t

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçundan aranan Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da bulunduğu tespit edildi. MİT ve emniyet birimlerince adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan Ashrafi'nin bulunduğu evde yapılan aramalarda 45 bin euro, soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, 2 kol saati ve 6 cep telefonu ele geçirildi.Operasyon sırasında Ashrafi'nin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri hakkında da inceleme yapıldı. Dhahri'nin, 'uyuşturucu üretmek ve satmak' suçları kapsamında Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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