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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kirmizi-bultenle-araniyordu-uyusturucu-baronu-bodrumda-yakalandi-1107407931.html
Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu baronu Bodrum'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu baronu Bodrum'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, MİT ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T20:36+0300
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mi̇t
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uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçundan aranan Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da bulunduğu tespit edildi. MİT ve emniyet birimlerince adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan Ashrafi'nin bulunduğu evde yapılan aramalarda 45 bin euro, soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, 2 kol saati ve 6 cep telefonu ele geçirildi.Operasyon sırasında Ashrafi'nin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri hakkında da inceleme yapıldı. Dhahri'nin, 'uyuşturucu üretmek ve satmak' suçları kapsamında Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda--ilyas-yalcintas-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107320357.html
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bodrum, mi̇t, interpol, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi
bodrum, mi̇t, interpol, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi

Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu baronu Bodrum'da yakalandı

20:36 20.07.2026
© AA / Muğla İl Emniyet MüdürlüğüKırmızı bültenle aranan Kasra Ashrafi gözaltına alındı
Kırmızı bültenle aranan Kasra Ashrafi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / Muğla İl Emniyet Müdürlüğü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, MİT ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kasra Ashrafi yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçundan aranan Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da bulunduğu tespit edildi.
MİT ve emniyet birimlerince adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan Ashrafi'nin bulunduğu evde yapılan aramalarda 45 bin euro, soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, 2 kol saati ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon sırasında Ashrafi'nin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri hakkında da inceleme yapıldı. Dhahri'nin, 'uyuşturucu üretmek ve satmak' suçları kapsamında Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ilyas yalçıntaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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