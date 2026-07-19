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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-ele-1107367920.html
Rusya operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
Rusya operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Volnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:15+0300
2026-07-19T14:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
dnepropetrovsk
donbass
özel askeri harekat
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himars
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Volnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.500 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 8 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapı tesislerini ve lojistik merkezlerini, ayrıca farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise son bir günde Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 uzun menzilli Neptum füzesi, 8 güdümlü hava bombası, bir HIMARS füzesi ve 678 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, dnepropetrovsk, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, dnepropetrovsk, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi

14:15 19.07.2026
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Volnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Volnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.500 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 8 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapı tesislerini ve lojistik merkezlerini, ayrıca farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise son bir günde Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 uzun menzilli Neptum füzesi, 8 güdümlü hava bombası, bir HIMARS füzesi ve 678 uçak tipi İHA önledi.
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna limanlarını vurdu: Altyapı ve askeri hedefler imha edildi
15 Temmuz, 08:25
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