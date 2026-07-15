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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html
Rus ordusu, Ukrayna limanlarını vurdu: Altyapı ve askeri hedefler imha edildi
Rus ordusu, Ukrayna limanlarını vurdu: Altyapı ve askeri hedefler imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan limanlara yönelik hava saldırılarının devam ettiğini duyurdu. Odessa, Çernomorsk ve... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T08:25+0300
2026-07-15T08:37+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna askeri mühimmat ve kargo taşımak amacıyla kullanılan liman altyapılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kargo gemileri hedef alındıAskeri yetkililer, gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Çernomorsk ve Dnipro-Bugsky limanlarında, Ukrayna ordusuna askeri yük taşıdığı tespit edilen dört adet ticari deniz gemisinin doğrudan vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Yakıt depoları ve altyapı tesisleri imha edildiHavadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen grup saldırılarında Odessa bölgesindeki stratejik noktalar da hedef alındı.Açıklamaya göre, Odessa ve Çernomorsk limanlarında Ukrayna ordusunun kullandığı akaryakıt ve yağlama malzemelerinin boşaltılmasında kullanılan liman altyapı tesisleri ile yakıt depolama tankları vuruldu. Ayrıca aynı bölgelerde Ukrayna ordusuna ait İHA üretim ve montajının yapıldığı atölyelerin de başarıyla imha edildiği kaydedildi.
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Rus ordusu, Ukrayna limanlarını vurdu: Altyapı ve askeri hedefler imha edildi

08:25 15.07.2026 (güncellendi: 08:37 15.07.2026)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan limanlara yönelik hava saldırılarının devam ettiğini duyurdu. Odessa, Çernomorsk ve Dnipro-Bugsky limanlarında askeri kargo gemileri, yakıt depoları ve İHA atölyelerinin hedef alındığı belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna askeri mühimmat ve kargo taşımak amacıyla kullanılan liman altyapılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ihtiyaçları doğrultusunda kargo teslimatı için kullanılan Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam etti."

Kargo gemileri hedef alındı

Askeri yetkililer, gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Çernomorsk ve Dnipro-Bugsky limanlarında, Ukrayna ordusuna askeri yük taşıdığı tespit edilen dört adet ticari deniz gemisinin doğrudan vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yakıt depoları ve altyapı tesisleri imha edildi

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen grup saldırılarında Odessa bölgesindeki stratejik noktalar da hedef alındı.
Açıklamaya göre, Odessa ve Çernomorsk limanlarında Ukrayna ordusunun kullandığı akaryakıt ve yağlama malzemelerinin boşaltılmasında kullanılan liman altyapı tesisleri ile yakıt depolama tankları vuruldu. Ayrıca aynı bölgelerde Ukrayna ordusuna ait İHA üretim ve montajının yapıldığı atölyelerin de başarıyla imha edildiği kaydedildi.
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