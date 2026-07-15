https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html

Rus ordusu, Ukrayna limanlarını vurdu: Altyapı ve askeri hedefler imha edildi

Rus ordusu, Ukrayna limanlarını vurdu: Altyapı ve askeri hedefler imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan limanlara yönelik hava saldırılarının devam ettiğini duyurdu. Odessa, Çernomorsk ve... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T08:25+0300

2026-07-15T08:25+0300

2026-07-15T08:37+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna askeri mühimmat ve kargo taşımak amacıyla kullanılan liman altyapılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kargo gemileri hedef alındıAskeri yetkililer, gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Çernomorsk ve Dnipro-Bugsky limanlarında, Ukrayna ordusuna askeri yük taşıdığı tespit edilen dört adet ticari deniz gemisinin doğrudan vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Yakıt depoları ve altyapı tesisleri imha edildiHavadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen grup saldırılarında Odessa bölgesindeki stratejik noktalar da hedef alındı.Açıklamaya göre, Odessa ve Çernomorsk limanlarında Ukrayna ordusunun kullandığı akaryakıt ve yağlama malzemelerinin boşaltılmasında kullanılan liman altyapı tesisleri ile yakıt depolama tankları vuruldu. Ayrıca aynı bölgelerde Ukrayna ordusuna ait İHA üretim ve montajının yapıldığı atölyelerin de başarıyla imha edildiği kaydedildi.

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