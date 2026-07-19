https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/hazar-boru-hatti-konsorsiyumunun-karadenizdeki-terminalinde-iki-tanker-iha-saldirisina-ugradi-1107365797.html
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Karadeniz’deki terminalinde iki tanker İHA saldırısına uğradı
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Karadeniz’deki terminalinde iki tanker İHA saldırısına uğradı
Sputnik Türkiye
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, Karadeniz’de yer alan petrol terminalinde iki tankerin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını, saldırı sonucu... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T11:51+0300
2026-07-19T11:51+0300
2026-07-19T11:51+0300
dünya
rusya
karadeniz
saldırı
tanker
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan (CPC) yapılan açıklamaya göre, şirketin Karadeniz’deki petrol terminalinde bulunan iki tanker insansız hava araçlarının (İHA) terör saldırısına uğradı.Saldırı sonucunda çıkan yangının söndürüldüğü, tankerlerin batmadığı, can kaybı yaşanmadığı ve herhangi bir petrol sızıntısının oluşmadığı vurgulandı.Açıklamada, "CPC personeli, ayrıca yüklenici çalışanları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Petrol sızıntısının önüne geçildi. Hiçbir mürettebat üyesi tıbbi yardım talebinde bulunmadı. Tankerler su üstünde kaldı, hasar tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/karadeniz-gerilimi-avrupayi-etkiledi-38-milyon-ton-kazakistan-petrolu-kayip-1103433871.html
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rusya, karadeniz, saldırı, tanker, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, karadeniz, saldırı, tanker, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Karadeniz’deki terminalinde iki tanker İHA saldırısına uğradı
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, Karadeniz’de yer alan petrol terminalinde iki tankerin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını, saldırı sonucu tankerlerin batmadığını, herhangi bir petrol sızıntısının meydana gelmediğini bildirdi.
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan (CPC) yapılan açıklamaya göre, şirketin Karadeniz’deki petrol terminalinde bulunan iki tanker insansız hava araçlarının (İHA) terör saldırısına uğradı.
Saldırı sonucunda çıkan yangının söndürüldüğü, tankerlerin batmadığı, can kaybı yaşanmadığı ve herhangi bir petrol sızıntısının oluşmadığı vurgulandı.
Açıklamada, "CPC personeli, ayrıca yüklenici çalışanları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Petrol sızıntısının önüne geçildi. Hiçbir mürettebat üyesi tıbbi yardım talebinde bulunmadı. Tankerler su üstünde kaldı, hasar tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.