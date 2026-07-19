https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/hazar-boru-hatti-konsorsiyumunun-karadenizdeki-terminalinde-iki-tanker-iha-saldirisina-ugradi-1107365797.html

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Karadeniz’deki terminalinde iki tanker İHA saldırısına uğradı

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Karadeniz’deki terminalinde iki tanker İHA saldırısına uğradı

Sputnik Türkiye

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, Karadeniz’de yer alan petrol terminalinde iki tankerin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını, saldırı sonucu... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T11:51+0300

2026-07-19T11:51+0300

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Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan (CPC) yapılan açıklamaya göre, şirketin Karadeniz’deki petrol terminalinde bulunan iki tanker insansız hava araçlarının (İHA) terör saldırısına uğradı.Saldırı sonucunda çıkan yangının söndürüldüğü, tankerlerin batmadığı, can kaybı yaşanmadığı ve herhangi bir petrol sızıntısının oluşmadığı vurgulandı.Açıklamada, "CPC personeli, ayrıca yüklenici çalışanları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Petrol sızıntısının önüne geçildi. Hiçbir mürettebat üyesi tıbbi yardım talebinde bulunmadı. Tankerler su üstünde kaldı, hasar tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/karadeniz-gerilimi-avrupayi-etkiledi-38-milyon-ton-kazakistan-petrolu-kayip-1103433871.html

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rusya, karadeniz, saldırı, tanker, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)