Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/hazar-boru-hatti-konsorsiyumunun-karadenizdeki-terminalinde-iki-tanker-iha-saldirisina-ugradi-1107365797.html
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Karadeniz’deki terminalinde iki tanker İHA saldırısına uğradı
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Karadeniz’deki terminalinde iki tanker İHA saldırısına uğradı
Sputnik Türkiye
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, Karadeniz’de yer alan petrol terminalinde iki tankerin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını, saldırı sonucu... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T11:51+0300
2026-07-19T11:51+0300
dünya
rusya
karadeniz
saldırı
tanker
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/13/1107365492_0:27:749:448_1920x0_80_0_0_f0dc03f8eddb64db43851ce27b1415af.png
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan (CPC) yapılan açıklamaya göre, şirketin Karadeniz’deki petrol terminalinde bulunan iki tanker insansız hava araçlarının (İHA) terör saldırısına uğradı.Saldırı sonucunda çıkan yangının söndürüldüğü, tankerlerin batmadığı, can kaybı yaşanmadığı ve herhangi bir petrol sızıntısının oluşmadığı vurgulandı.Açıklamada, "CPC personeli, ayrıca yüklenici çalışanları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Petrol sızıntısının önüne geçildi. Hiçbir mürettebat üyesi tıbbi yardım talebinde bulunmadı. Tankerler su üstünde kaldı, hasar tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/karadeniz-gerilimi-avrupayi-etkiledi-38-milyon-ton-kazakistan-petrolu-kayip-1103433871.html
rusya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/13/1107365492_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_6ce0112b922767d72c19320e689889d1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, karadeniz, saldırı, tanker, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, karadeniz, saldırı, tanker, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Karadeniz’deki terminalinde iki tanker İHA saldırısına uğradı

11:51 19.07.2026
© Sputnik / Георгий ЗимаревKaradeniz manzarası
Karadeniz manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Георгий Зимарев
Abone ol
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, Karadeniz’de yer alan petrol terminalinde iki tankerin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını, saldırı sonucu tankerlerin batmadığını, herhangi bir petrol sızıntısının meydana gelmediğini bildirdi.
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan (CPC) yapılan açıklamaya göre, şirketin Karadeniz’deki petrol terminalinde bulunan iki tanker insansız hava araçlarının (İHA) terör saldırısına uğradı.
Saldırı sonucunda çıkan yangının söndürüldüğü, tankerlerin batmadığı, can kaybı yaşanmadığı ve herhangi bir petrol sızıntısının oluşmadığı vurgulandı.
Açıklamada, "CPC personeli, ayrıca yüklenici çalışanları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Petrol sızıntısının önüne geçildi. Hiçbir mürettebat üyesi tıbbi yardım talebinde bulunmadı. Tankerler su üstünde kaldı, hasar tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Karadeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
DÜNYA
Karadeniz gerilimi Avrupa’yı etkiledi: 3.8 milyon ton Kazakistan petrolü kayıp
11 Şubat, 19:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала