https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/karadeniz-gerilimi-avrupayi-etkiledi-38-milyon-ton-kazakistan-petrolu-kayip-1103433871.html
Karadeniz gerilimi Avrupa’yı etkiledi: 3.8 milyon ton Kazakistan petrolü kayıp
Karadeniz gerilimi Avrupa’yı etkiledi: 3.8 milyon ton Kazakistan petrolü kayıp
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Karadeniz’deki saldırılar ve Tengiz sahasındaki üretim kesintisi, Kazakistan’ın Avrupa’ya petrol sevkiyatını düşürdü. Avrupa rafinerilerinin yoğun... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T19:23+0300
2026-02-11T19:23+0300
2026-02-11T19:23+0300
dünya
kazakistan
rusya
karadeniz
ukrayna
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/18/1057883668_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b50ab29e64d350a425436e9ba78a73e.jpg
Kazakistan’ın Avrupa’ya petrol ihracatı, Ukrayna'nın Karadeniz’deki insansız araç saldırıları ve teknik aksaklıklar nedeniyle geriledi. Novorossiysk’te bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinde yaşanan hasar, yükleme operasyonlarını yavaşlattı.29 Kasım 2025’te düzenlenen deniz dronu saldırısında terminalin derin deniz yükleme noktalarından biri devre dışı kaldı. Bu birimin günlük 800 bin varile kadar kapasiteye sahip olduğu belirtildi. 13 Ocak’ta ise Kazak ham petrolü yüklemek için bekleyen Matilda ve Delta Harmony tankerleri hedef alındı.Kazakistan Enerji Bakanı Erlan Akkenzhanov’un, söz konusu gemilerin boş olduğunu ve can kaybı ya da sızıntı yaşanmadığını bildirdi.CPC hattı ve Avrupa piyasasına etkisiKazakistan, ham petrolünün yaklaşık yüzde 80’ini CPC hattı üzerinden ihraç ediyor. Hat, Hazar sahalarından Karadeniz’e uzanıyor ve Avrupa için Rusya dışı en önemli petrol tedarik kanallarından biri olarak görülüyor.Sevkiyatlardaki düşüş, Avrupa rafinerilerinin tercih ettiği düşük kükürtlü 'CPC Blend' petrolünde arz sıkışmasına yol açtı. Ocak ayında Avrupa’da petrol fiyatlarının bu nedenle destek bulduğu ve alıcıların alternatif türlere yöneldiği aktarıldı.Kazakistan’ın Avrupa Birliği petrol ithalatının yüzde 12’sinden fazlasını karşıladığı belirtildi. Enerji analisti Olzhas Baidildinov’un, varil başına 60 dolar varsayımıyla potansiyel kaybı yaklaşık 1.6 milyar dolar olarak hesapladığı bildirildi.Kiev'e resmi protestoSaldırıların diplomatik gerilimi artırdığı, Astana’nın Kiev’e resmi protesto sunduğu ifade edildi. Ukrayna tarafının ise eylemlerin Rusya’nın askeri-sanayi kapasitesini zayıflatmayı hedeflediğini savunduğu aktarıldı.Tengiz sahasındaki kesinti tabloyu ağırlaştırdıİhracattaki düşüş, ülkenin en büyük petrol sahası olan Tengiz’deki üretim kesintisiyle daha da derinleşti. 18 Ocak’ta bir jeneratörde çıkan yangın nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı ve üretimin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.Enerji Bakanı Akkenzhanov’un, kesinti nedeniyle yaklaşık 7.2 milyon varillik üretim kaybı oluştuğunu ancak yıllık hedeflerin değişmeyeceğini söylediği aktarıldı. Üretimin kademeli olarak yeniden başlatıldığı belirtildi.Tengiz’in günlük 900 bin varile kadar kapasiteye sahip olduğu, kesinti öncesinde üretimin yaklaşık 360 bin varil seviyesinde bulunduğu kaydedildi. Sahanın yaklaşık 11.5 milyar varillik çıkarılabilir rezerve sahip olduğu ifade edildi.Yetkililer, CPC terminalindeki üç yükleme noktasından ikisinin faal olduğunu, hasarlı birimde onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-255-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103418238.html
kazakistan
rusya
karadeniz
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/18/1057883668_51:0:699:486_1920x0_80_0_0_64251dd01856655e49db721692602f62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kazakistan, rusya, karadeniz, ukrayna, petrol
kazakistan, rusya, karadeniz, ukrayna, petrol
Karadeniz gerilimi Avrupa’yı etkiledi: 3.8 milyon ton Kazakistan petrolü kayıp
Ukrayna'nın Karadeniz’deki saldırılar ve Tengiz sahasındaki üretim kesintisi, Kazakistan’ın Avrupa’ya petrol sevkiyatını düşürdü. Avrupa rafinerilerinin yoğun kullandığı Kazak petrolünde 3.8 milyon tonluk arz kaybı oluştuğu bildirildi.
Kazakistan’ın Avrupa’ya petrol ihracatı, Ukrayna'nın Karadeniz’deki insansız araç saldırıları ve teknik aksaklıklar nedeniyle geriledi. Novorossiysk’te bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinde yaşanan hasar, yükleme operasyonlarını yavaşlattı.
29 Kasım 2025’te düzenlenen deniz dronu saldırısında terminalin derin deniz yükleme noktalarından biri devre dışı kaldı. Bu birimin günlük 800 bin varile kadar kapasiteye sahip olduğu belirtildi. 13 Ocak’ta ise Kazak ham petrolü yüklemek için bekleyen Matilda ve Delta Harmony tankerleri hedef alındı.
Kazakistan Enerji Bakanı Erlan Akkenzhanov’un, söz konusu gemilerin boş olduğunu ve can kaybı ya da sızıntı yaşanmadığını bildirdi.
CPC hattı ve Avrupa piyasasına etkisi
Kazakistan, ham petrolünün yaklaşık yüzde 80’ini CPC hattı üzerinden ihraç ediyor. Hat, Hazar sahalarından Karadeniz’e uzanıyor ve Avrupa için Rusya dışı en önemli petrol tedarik kanallarından biri olarak görülüyor.
Sevkiyatlardaki düşüş, Avrupa rafinerilerinin tercih ettiği düşük kükürtlü 'CPC Blend' petrolünde arz sıkışmasına yol açtı. Ocak ayında Avrupa’da petrol fiyatlarının bu nedenle destek bulduğu ve alıcıların alternatif türlere yöneldiği aktarıldı.
Kazakistan’ın Avrupa Birliği petrol ithalatının yüzde 12’sinden fazlasını karşıladığı belirtildi. Enerji analisti Olzhas Baidildinov’un, varil başına 60 dolar varsayımıyla potansiyel kaybı yaklaşık 1.6 milyar dolar olarak hesapladığı bildirildi.
Saldırıların diplomatik gerilimi artırdığı, Astana’nın Kiev’e resmi protesto sunduğu ifade edildi. Ukrayna tarafının ise eylemlerin Rusya’nın askeri-sanayi kapasitesini zayıflatmayı hedeflediğini savunduğu aktarıldı.
Tengiz sahasındaki kesinti tabloyu ağırlaştırdı
İhracattaki düşüş, ülkenin en büyük petrol sahası olan Tengiz’deki üretim kesintisiyle daha da derinleşti. 18 Ocak’ta bir jeneratörde çıkan yangın nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı ve üretimin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Enerji Bakanı Akkenzhanov’un, kesinti nedeniyle yaklaşık 7.2 milyon varillik üretim kaybı oluştuğunu ancak yıllık hedeflerin değişmeyeceğini söylediği aktarıldı. Üretimin kademeli olarak yeniden başlatıldığı belirtildi.
Tengiz’in günlük 900 bin varile kadar kapasiteye sahip olduğu, kesinti öncesinde üretimin yaklaşık 360 bin varil seviyesinde bulunduğu kaydedildi. Sahanın yaklaşık 11.5 milyar varillik çıkarılabilir rezerve sahip olduğu ifade edildi.
Yetkililer, CPC terminalindeki üç yükleme noktasından ikisinin faal olduğunu, hasarlı birimde onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.