https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/guyanada-feribot-alabora-oldu-100den-fazla-kisi-kayip-1107368593.html

Guyana'da feribot alabora oldu: 100'den fazla kişi kayıp

Guyana'da feribot alabora oldu: 100'den fazla kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Güney Amerika ülkesi Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Yetkililer, şu ana kadar 8 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcular için arama... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T14:58+0300

2026-07-19T14:58+0300

2026-07-19T15:04+0300

dünya

feribot

guyana

kayıp

arama kurtarma

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Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribotun alabora olduğu, şimdiye kadar 8 kişinin kurtarıldığı bildirildi.MV Barima feribotu, başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine seferi sırasında alabora oldu.Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.Edghill, 1939 yılında inşa edilen MV Barima adlı feribotta 250 can yeleği, 2 cankurtaran botu ve 6 şişirilebilir cankurtaran botu bulunduğunu belirtti.Yetkililer, feribottaki 8 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Feribottaki mürettebatın sayısı açıklanmadı.

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feribot, guyana, kayıp, arama kurtarma