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Guyana'da feribot alabora oldu: 100'den fazla kişi kayıp
Guyana'da feribot alabora oldu: 100'den fazla kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Yetkililer, şu ana kadar 8 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcular için arama... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:58+0300
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dünya
feribot
guyana
kayıp
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Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribotun alabora olduğu, şimdiye kadar 8 kişinin kurtarıldığı bildirildi.MV Barima feribotu, başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine seferi sırasında alabora oldu.Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.Edghill, 1939 yılında inşa edilen MV Barima adlı feribotta 250 can yeleği, 2 cankurtaran botu ve 6 şişirilebilir cankurtaran botu bulunduğunu belirtti.Yetkililer, feribottaki 8 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Feribottaki mürettebatın sayısı açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/yemen-hukumeti-iran-ucaginin-sana-havalimanina-inisini-engelledi-1107367505.html
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feribot, guyana, kayıp, arama kurtarma
feribot, guyana, kayıp, arama kurtarma

Guyana'da feribot alabora oldu: 100'den fazla kişi kayıp

14:58 19.07.2026 (güncellendi: 15:04 19.07.2026)
© AP Photo / Matias DelacroixGuyana'nın başkenti Georgetown
Guyana'nın başkenti Georgetown - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
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Güney Amerika ülkesi Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Yetkililer, şu ana kadar 8 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcular için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribotun alabora olduğu, şimdiye kadar 8 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
MV Barima feribotu, başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine seferi sırasında alabora oldu.
Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.
Edghill, 1939 yılında inşa edilen MV Barima adlı feribotta 250 can yeleği, 2 cankurtaran botu ve 6 şişirilebilir cankurtaran botu bulunduğunu belirtti.
Yetkililer, feribottaki 8 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Feribottaki mürettebatın sayısı açıklanmadı.
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