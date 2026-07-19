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Yemen hükümeti İran uçağının Sana Havalimanı'na inişini engelledi
Yemen hükümeti İran uçağının Sana Havalimanı'na inişini engelledi
Sputnik Türkiye
Yemen hükümeti, İran'a ait Mahan Air yolcu uçağının Sana Uluslararası Havalimanı'na inişini gerekli resmi izinleri almadığı gerekçesiyle engelledi. Kararın... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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Yemen hükümeti, İran'a ait bir yolcu uçağının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na inişini engellediğini ve gerekli resmi izinleri almayan hiçbir uçuşa izin verilmeyeceğini açıkladı.Yemen devlet televizyonunun haberine göre, Ulaştırma Bakanı Muhsin el-Ömeri, İran'ın Mahan Air şirketine ait uçağın Sana'ya gerçekleştirmesi planlanan uçuşun, resmi kanallar üzerinden gerekli izinleri almaması nedeniyle durdurulduğunu belirtti.Ömeri, uçağın Umman hava sahasındayken Sana'ya uçuşunu sürdürmesine izin verilmediğini ve geri dönmek zorunda bırakıldığını söyledi.İranlı yetkililer ile Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Yemen hükümeti, yaklaşık bir hafta önce de İran'a ait başka bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellediğini açıklamıştı.Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında son haftalarda 'İran uçağı krizi' tırmanıyor.Geçen hafta Yemen hükümeti, İran'dan gelen bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellemek amacıyla havalimanı pistini hedef aldığını açıklamış, İran uçağı ise rotasını değiştirerek ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na inmişti.Bu gelişmenin ardından Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı sert açıklamalar yapılırken, Husiler genel seferberlik ilan etmiş, Yemen Başkanlık Konseyi ise Husilere karşı askeri seçeneğin gündemde olduğu mesajını vermişti.Yemen'de yaklaşık 4 yıldır büyük ölçüde korunan kırılgan ateşkes, İran uçuşları nedeniyle yaşanan gerilimle yeniden ciddi şekilde sınanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/ab-sinirlarinda-pasaport-kontrolu-uc-kat-uzadi-1107364804.html
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ortadoğu, i̇ran, yemen, husiler, mahan air
ortadoğu, i̇ran, yemen, husiler, mahan air

Yemen hükümeti İran uçağının Sana Havalimanı'na inişini engelledi

13:53 19.07.2026
Uçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
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Yemen hükümeti, İran'a ait Mahan Air yolcu uçağının Sana Uluslararası Havalimanı'na inişini gerekli resmi izinleri almadığı gerekçesiyle engelledi. Kararın, son haftalarda tırmanan İran uçuşları geriliminin yeni halkası olduğu belirtildi.
Yemen hükümeti, İran'a ait bir yolcu uçağının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na inişini engellediğini ve gerekli resmi izinleri almayan hiçbir uçuşa izin verilmeyeceğini açıkladı.
Yemen devlet televizyonunun haberine göre, Ulaştırma Bakanı Muhsin el-Ömeri, İran'ın Mahan Air şirketine ait uçağın Sana'ya gerçekleştirmesi planlanan uçuşun, resmi kanallar üzerinden gerekli izinleri almaması nedeniyle durdurulduğunu belirtti.
Ömeri, uçağın Umman hava sahasındayken Sana'ya uçuşunu sürdürmesine izin verilmediğini ve geri dönmek zorunda bırakıldığını söyledi.
İranlı yetkililer ile Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yemen hükümeti, yaklaşık bir hafta önce de İran'a ait başka bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellediğini açıklamıştı.
Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında son haftalarda 'İran uçağı krizi' tırmanıyor.
Geçen hafta Yemen hükümeti, İran'dan gelen bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellemek amacıyla havalimanı pistini hedef aldığını açıklamış, İran uçağı ise rotasını değiştirerek ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na inmişti.
Bu gelişmenin ardından Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı sert açıklamalar yapılırken, Husiler genel seferberlik ilan etmiş, Yemen Başkanlık Konseyi ise Husilere karşı askeri seçeneğin gündemde olduğu mesajını vermişti.
Yemen'de yaklaşık 4 yıldır büyük ölçüde korunan kırılgan ateşkes, İran uçuşları nedeniyle yaşanan gerilimle yeniden ciddi şekilde sınanıyor.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
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