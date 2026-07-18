https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/yapay-zeka-ve-yaratici-ekonomi-moskovada-masaya-yatirildi-teknoloji-ancak-anlam-urettiginde-deger-1107357966.html

Yapay zeka ve yaratıcı ekonomi Moskova'da masaya yatırıldı: 'Teknoloji ancak anlam ürettiğinde değer kazanıyor'

Yapay zeka ve yaratıcı ekonomi Moskova'da masaya yatırıldı: 'Teknoloji ancak anlam ürettiğinde değer kazanıyor'

Sputnik Türkiye

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Yaratıcılık Haftası kapsamında gerçekleştirilen yapay zekâ ve yaratıcı ekonomi oturumunda, devlet yetkilileri... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T14:53+0300

2026-07-18T14:53+0300

2026-07-18T14:53+0300

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Rusya'nın yaratıcı ekonomi alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan Rus Yaratıcılık Haftası, Moskova'da teknoloji, kültür ve ekonomi dünyasını aynı platformda buluşturdu. Forbes Rusya Gelişim Direktörü Dmitriy Ozman moderatörlüğünde düzenlenen oturuma, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanlığı Dijital Altyapı Dairesi Başkanı Tatyana Matveyeva, Rospatent Başkanı Yuriy Zubov, Gazprom-Media Holding Genel Müdür Yardımcısı Yuliya Golubeva, Ouchhh Studio Kurucusu ve CEO'su Ferdi Alıcı ile kamu ve özel sektörden çok sayıda temsilci katıldı.Dijital egemenlik ve fikri mülkiyet ön plana çıktıPanelde konuşan Tatyana Matveyeva, Rusya'nın küresel rekabetteki en önemli avantajlarından birinin egemen dijital teknolojiler olduğunu belirtti. Matveyeva, Rusya'nın yalnızca kendi dijital altyapısını geliştirmeyi değil, teknoloji transferi yoluyla iş birliği yaptığı ülkelerin de dijital egemenliklerini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.Rospatent Başkanı Yuriy Zubov ise fikri mülkiyet haklarının, yaratıcı ekonominin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Patent, marka ve telif haklarının uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirketler açısından stratejik önem taşıdığını belirten Zubov, "Maşa ve Koca Ayı" animasyon serisini örnek göstererek fikri mülkiyetin yalnızca hukuki koruma değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik gelir kaynağı oluşturduğunu ifade etti.Rus içerik sektöründe telif ve yerli üretim vurgusuGazprom-Media Holding Genel Müdür Yardımcısı Yuliya Golubeva, Rus içerik sektörünün uluslararası rekabette güç kazanabilmesi için öncelikle iç pazarda sağlam bir üretim altyapısı oluşturması gerektiğini söyledi.Golubeva, yabancı film gösterimlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünün Rus sinemasının gelişimine aktarılmasını desteklediklerini belirterek, yapay zekâ düzenlemelerinde telif haklarının korunmasının yaratıcı ekonominin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.Mariya Zaharova: Başarı yalnızca teknolojiyle gelmezOturuma çevrim içi katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, küresel rekabette teknolojinin tek başına yeterli olmadığını belirtti.Zaharova, uluslararası alanda başarılı olabilmek için anlam, teknolojik kapasite ve kültürel kimliğin birlikte korunması gerektiğini ifade ederek, kısa vadeli ekonomik kazanç uğruna temel değerlerden vazgeçilmesinin uzun vadede rekabet gücünü zayıflatacağını söyledi.Ferdi Alıcı: Veri artık sanatçının boyasıOuchhh Studio Kurucusu ve CEO'su Ferdi Alıcı, yapay zekâ destekli dijital sanat projelerine ilişkin sunumunda sanat, bilim ve teknolojinin giderek daha fazla iç içe geçtiğini anlattı.NASA, CERN, MIT, Harvard, Ferrari, Audi ve Google ile yürüttükleri projelerden örnekler paylaşan Alıcı, "Veri bizim boyamız, algoritmalar ise fırçamız" anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.Yapay zekâ kullanılarak binlerce yıllık arşiv verilerinin analiz edildiğini belirten Alıcı, bu yaklaşımın hem sanatsal üretime hem de bilimsel araştırmalara katkı sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin son filminde kullanılan dijital sanat yerleştirmesinin yapay zekâ destekli sanat uygulamalarının sinema sektöründeki dikkat çekici örneklerinden biri olduğunu belirtti.Moskova yaratıcı ekonomiyi stratejik sektör olarak görüyorPanelin son bölümünde konuşan Moskova Kültür Departmanı Başkan Yardımcısı Mihail Demidenko, Moskova'nın yaklaşık 2015 yılından bu yana yaratıcı ekonomiyi stratejik kalkınma alanlarından biri olarak değerlendirdiğini söyledi.Demidenko, kent yönetiminin yaratıcı girişimleri destekleyen çok sayıda program yürüttüğünü, Rus şirketlerinin uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağladığını ve yaratıcı endüstrilerin şehir ekonomisindeki payının her yıl düzenli olarak arttığını ifade etti.Yapay zeka ve yaratıcı ekonomi geleceğin rekabet alanı olarak görülüyorOturumda yapılan değerlendirmelerde, yapay zekâ, yaratıcı ekonomi, fikri mülkiyet, dijital egemenlik ve kültürel üretimin gelecekte ülkelerin ekonomik rekabet gücünü belirleyecek temel unsurlar arasında yer alacağı görüşü öne çıktı.Katılımcılar, teknolojik gelişmelerin kalıcı ekonomik değer üretebilmesi için yenilikçi çözümlerin kültürel kimlik, hukuki koruma ve sürdürülebilir içerik üretimiyle desteklenmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/zaharova-zelenskiy-teror-eylemleri-ve-agresif-soylemle-kendini-kurtarmaya-calisiyor-1107351336.html

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