https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/zaharova-zelenskiy-teror-eylemleri-ve-agresif-soylemle-kendini-kurtarmaya-calisiyor-1107351336.html
Zaharova: Zelenskiy terör eylemleri ve agresif söylemle kendini kurtarmaya çalışıyor
Zaharova: Zelenskiy terör eylemleri ve agresif söylemle kendini kurtarmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in meşruiyet sorunu ve seçimlerin yapılmaması nedeniyle siyasi olarak zor durumda... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T21:58+0300
2026-07-17T21:58+0300
2026-07-17T21:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
kiev
terör eylemi
ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus basınına konuşan Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in kullandığı agresif terminoloji ve terör eylemlerinin, kendi siyasi varlığını kurtarma çabasından kaynaklandığını söyledi.Zaharova, "her gün, batmakta olan gemideki delikleri kapatmak için bir şeyler yapmaya çalışan" Zelenskiy’nin, söylem ve eylemlerinin bu siyasi çıkmazın bir yansıması olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/zaharovadan-abye-cifte-standart-tepkisi-kiev-rejimine-ne-zaman-yaptirim-uygulanacak-1107344067.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, kiev, terör eylemi, ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, kiev, terör eylemi, ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi
Zaharova: Zelenskiy terör eylemleri ve agresif söylemle kendini kurtarmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in meşruiyet sorunu ve seçimlerin yapılmaması nedeniyle siyasi olarak zor durumda olduğunu, bu nedenle terör eylemlerine ve agresif bir söyleme yöneldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus basınına konuşan Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in kullandığı agresif terminoloji ve terör eylemlerinin, kendi siyasi varlığını kurtarma çabasından kaynaklandığını söyledi.
Zelenskiy, Bankova’da (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin bulunduğu cadde) iktidarda kalışı; meşruiyeti, seçimlerin yapılmamış olması, vatandaşlarına vaat ettiği program, ideoloji, felsefe ve elbette bizzat kendisinin yarattığı gerçeklik açısından baştan sona sorgulanır durumda olması nedeniyle her şeyden önce kendisini kurtarmaya çalışıyor.
Zaharova, "her gün, batmakta olan gemideki delikleri kapatmak için bir şeyler yapmaya çalışan" Zelenskiy’nin, söylem ve eylemlerinin bu siyasi çıkmazın bir yansıması olduğunu kaydetti.