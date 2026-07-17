https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/zaharova-zelenskiy-teror-eylemleri-ve-agresif-soylemle-kendini-kurtarmaya-calisiyor-1107351336.html

Zaharova: Zelenskiy terör eylemleri ve agresif söylemle kendini kurtarmaya çalışıyor

Zaharova: Zelenskiy terör eylemleri ve agresif söylemle kendini kurtarmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in meşruiyet sorunu ve seçimlerin yapılmaması nedeniyle siyasi olarak zor durumda... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T21:58+0300

2026-07-17T21:58+0300

2026-07-17T21:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

kiev

terör eylemi

ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus basınına konuşan Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in kullandığı agresif terminoloji ve terör eylemlerinin, kendi siyasi varlığını kurtarma çabasından kaynaklandığını söyledi.Zaharova, "her gün, batmakta olan gemideki delikleri kapatmak için bir şeyler yapmaya çalışan" Zelenskiy’nin, söylem ve eylemlerinin bu siyasi çıkmazın bir yansıması olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/zaharovadan-abye-cifte-standart-tepkisi-kiev-rejimine-ne-zaman-yaptirim-uygulanacak-1107344067.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, kiev, terör eylemi, ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi