https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/turkiyenin-yerli-atomik-saati-uzayda-ilk-sinyal-basariyla-alindi-1107354314.html

Türkiye'nin yerli atomik saati uzayda: İlk sinyal başarıyla alındı

Türkiye'nin yerli atomik saati uzayda: İlk sinyal başarıyla alındı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin yerli atomik saati olarak geliştirilen Rubidyum Atomik Frekans Standardı (RAFS), SpaceX Transporter-17 görevi kapsamında başarıyla uzaya... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T09:34+0300

2026-07-18T09:34+0300

2026-07-18T09:34+0300

yaşam

mehmet fatih kacır

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tübi̇tak uzay

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Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamındaki kritik projelerinden birini daha hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Rubidyum Atomik Frekans Standardı (RAFS)'nın SpaceX'in Transporter-17 görevi kapsamında başarıyla uzaya fırlatıldığını açıkladı. Uzay aracından ilk sinyalin de sorunsuz şekilde alındığı bildirildi.Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi için kritik adımUzaya gönderilen Rubidyum Atomik Frekans Standardı (RAFS), Türkiye'nin Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi hedefinin temel bileşenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.Uzay ortamında gerçekleştirilecek testlerden elde edilecek veriler, Türkiye'nin gelecekte geliştireceği yerli uydu sistemleri ile yüksek hassasiyet gerektiren zamanlama ve frekans teknolojilerine altyapı sağlayacak. Proje, özellikle uydu haberleşmesi, navigasyon sistemleri, bilimsel uzay görevleri ve hassas zaman senkronizasyonu gerektiren uygulamalarda önemli rol üstlenecek.Tamamen yerli imkanlarla geliştirildiRAFS, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) koordinasyonunda, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ana yükleniciliğinde; TÜBİTAK UZAY ve İTÜNOVA iş birliğiyle tamamen yerli teknoloji kullanılarak geliştirildi.Küp uydu üzerinde uzay şartlarında doğrulanacak sistem sayesinde elde edilecek teknik veriler, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltacak yeni nesil çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacak.Atomik saatler neden bu kadar önemli?Atomik saatler, atomların enerji seviyeleri arasındaki son derece kararlı rezonans frekanslarını referans alarak zamanı olağanüstü hassasiyetle ölçüyor. Bu teknoloji, küresel konumlama sistemlerinden haberleşme altyapılarına, bilimsel araştırmalardan uzay görevlerine kadar birçok kritik alanda temel unsur olarak kabul ediliyor.Projede kullanılan rubidyum atomu, saniyede 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 titreşim gerçekleştirerek zaman ölçümünde referans oluşturuyor. Bu yüksek hassasiyet, uydu sistemlerinin güvenilir ve kesintisiz çalışabilmesi açısından kritik önem taşıyor.Yerli uydu teknolojilerine yeni nesil katkıUzay koşullarında gerçekleştirilecek doğrulama testlerinin başarıyla tamamlanması halinde, RAFS teknolojisinin gelecekte geliştirilecek yerli uydulara entegre edilmesi hedefleniyor.Uzmanlar, bu teknolojinin Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığını güçlendireceğini, Milli Uzay Programı kapsamındaki stratejik hedeflere ivme kazandıracağını ve yüksek hassasiyetli zamanlama teknolojilerinde önemli bir bilgi birikimi oluşturacağını değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-kuvvetli-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1107354017.html

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