https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-kuvvetli-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1107354017.html

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Temmuz 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T09:29+0300

2026-07-18T09:29+0300

2026-07-18T09:29+0300

yaşam

meteoroloji

kars

doğu anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

erzurum

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107233269_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f2aecec74041be234cb34f04b42b71e8.png

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Temmuz 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda özellikle kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle kritik uyarılar yer aldı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olarak etkisini artırması beklenen sağanakların, kısa süreli olumsuzluklara yol açabileceği belirtilirken, Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise kuvvetli rüzgârın etkili olacağı bildirildi.Ardahan, Kars ve Erzurum için kuvvetli yağış alarmıMeteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Özellikle Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar ve yerel taşkın riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.Kuvvetli rüzgâr birçok bölgede etkisini gösterecekMeteoroloji, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgârın zaman zaman 30 ila 60 kilometre/saat hızla eseceğini açıkladı.Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama ve deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyorMeteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermeyecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.Bölge bölge hava durumuMarmara: Az bulutlu ve açık. Güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgâr bekleniyor. İstanbul 31, Bursa 34, Çanakkale 34, Kırklareli 33 derece.Ege: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli kuzeyli rüzgâr etkili olacak. İzmir ve Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36 derece.Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Antalya 38, Adana 35, Burdur 34, Hatay 32 derece.İç Anadolu: Genel olarak az bulutlu ve açık, kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu. Ankara, Eskişehir ve Konya 31, Yozgat 27 derece.Batı Karadeniz: Bölgenin doğusu parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz: Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Samsun 28, Trabzon 26, Rize 27 derece.Doğu Anadolu: Kuzeydoğusunda öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Erzurum 29, Kars 25, Van 30, Malatya 35 derece.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Şanlıurfa 39, Diyarbakır 38, Siirt 36, Mardin 35 derece.Denizlerde de fırtınamsı rüzgar uyarısıMeteoroloji, denizlerde seyredecek vatandaşlar için de uyarıda bulundu. Güney Ege'de yer yer 7 kuvvetine ulaşan fırtınamsı rüzgâr beklenirken, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de ise görüş mesafesinin genel olarak iyi olacağı tahmin edildi. Özellikle küçük tekne sahipleri ve balıkçıların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/eski-akcakoca-belediye-baskani-albayrak-yeniden-tutuklandi-1107352647.html

kars

doğu anadolu

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, kars, doğu anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü, erzurum, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu