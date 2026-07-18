https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/mehmet-akif-ersoy-10-eylulde-hakim-karsisina-cikacak-uyusturucu-sorusturmasinda-ilk-durusma-tarihi-1107355570.html

Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak: Uyuşturucu soruşturmasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak: Uyuşturucu soruşturmasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte toplam 7 sanığın yargılanmasına 10 Eylül'de başlanacak... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T10:21+0300

2026-07-18T10:21+0300

2026-07-18T10:21+0300

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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte toplam 7 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek ilk duruşma tarihini 10 Eylül olarak belirledi.Mahkemenin hazırladığı tensip zaptına göre, yargılama kapsamında çok sayıda tanık ve mağdurun dinlenmesine karar verilirken, duruşmaya katılmayan bazı sanıklar, mağdurlar ve tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.Gizli tanıklar özel güvenlik tedbirleriyle dinlenecekMahkeme heyeti, dosyada yer alan "Kanarya", "Menekşe", "Tanca" ve "Pembe" kod adlı gizli tanıkların ses ve görüntülerinin değiştirilerek dinlenmesine karar verdi.Bu kapsamda gerekli teknik ekipmanın duruşma salonunda hazır bulundurulması ve mobil teknik ekibin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.İddianamede örgüt ve uyuşturucu suçlamaları yer aldıCumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik hakkında çeşitli suçlamalara yer verildi.İddianamede, 2 Kasım 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına yapılan bir ihbarın ardından soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken, savcılık sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma" ve bazı sanıklar yönünden "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarını yöneltti.Savcılık, iddianamede yer alan değerlendirmelerinde, suçlamaların örgütlü yapı içerisinde işlendiğini öne sürdü.Savcılık ağır hapis cezaları talep ettiİddianamede, Mehmet Akif Ersoy hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27 yıl 6 aya kadar, ayrıca "zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" ile "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.Diğer sanıklar hakkında da üzerlerine atılı suçlamaların niteliğine göre değişen oranlarda hapis cezaları istendi.Ayrı soruşturmalar da sürüyorİddianamede ayrıca, soruşturma kapsamında isimleri geçen Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Sadettin Saran, Hasan Dereci, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında dosyanın tefrik edildiği ve "uyuşturucu madde ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer sağlama" iddiaları yönünden ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.İlk duruşma 10 Eylül'deMahkeme, yargılamanın ilk duruşmasının 10 Eylül'de yapılmasına karar verdi. İlk celsede sanık savunmalarının alınması, mağdur ve tanıkların dinlenmesi ile gizli tanık beyanlarının değerlendirilmesi bekleniyor.Not: İddianamede yer alan suçlamalar savcılığın iddialarını içermektedir. Sanıkların hukuki durumu yargılama sonucunda mahkemenin vereceği kesin kararla belirlenecektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/eski-akcakoca-belediye-baskani-albayrak-yeniden-tutuklandi-1107352647.html

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