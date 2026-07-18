https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/eski-akcakoca-belediye-baskani-albayrak-yeniden-tutuklandi-1107352647.html
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı
Sputnik Türkiye
'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tahliye kararına... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T00:12+0300
2026-07-18T00:12+0300
2026-07-18T00:12+0300
türki̇ye
düzce
düzce valiliği
düzce belediyesi
akçakoca
akçakoca belediye başkanı fikret albayrak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105991832_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_9fdeb6b3914d4025b6b6459985a7724a.jpg
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, tutukluluk incelemesi kapsamında 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.Ancak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı verdi.Adliyedeki işlemlerinin ardından Albayrak, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/chpli-akcakoca-belediye-baskani-fikret-albayrak-tutuklandi-1105974681.html
türki̇ye
düzce
akçakoca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105991832_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8ce8afc23785463261c8cc8df05695ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
düzce, düzce valiliği, düzce belediyesi, akçakoca, akçakoca belediye başkanı fikret albayrak
düzce, düzce valiliği, düzce belediyesi, akçakoca, akçakoca belediye başkanı fikret albayrak
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı
'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tahliye kararına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden tutuklandı.
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, tutukluluk incelemesi kapsamında 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Ancak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı verdi.
Adliyedeki işlemlerinin ardından Albayrak, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.