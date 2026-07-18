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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/eski-akcakoca-belediye-baskani-albayrak-yeniden-tutuklandi-1107352647.html
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı
Sputnik Türkiye
'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tahliye kararına... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
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Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, tutukluluk incelemesi kapsamında 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.Ancak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı verdi.Adliyedeki işlemlerinin ardından Albayrak, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/chpli-akcakoca-belediye-baskani-fikret-albayrak-tutuklandi-1105974681.html
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düzce, düzce valiliği, düzce belediyesi, akçakoca, akçakoca belediye başkanı fikret albayrak

Eski Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı

00:12 18.07.2026
© AAAkçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© AA
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'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tahliye kararına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden tutuklandı.
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, tutukluluk incelemesi kapsamında 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Ancak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı verdi.
Adliyedeki işlemlerinin ardından Albayrak, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
POLİTİKA
CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı
23 Mayıs, 14:34
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