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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iranin-dini-liderinin-askeri-danismani-muhsin-rizai-eger-saldirilar-devam-ederse-tam-olcekli-1107353048.html
İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai: Eğer saldırılar devam ederse, tam ölçekli taarruza geçeceğiz
İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai: Eğer saldırılar devam ederse, tam ölçekli taarruza geçeceğiz
Sputnik Türkiye
Eğer ABD'nin saldırıları birkaç gün daha devam ederse, tam ölçekli taarruz operasyonları aşamasına geçeceğiz 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T00:26+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
muhsin rızai
i̇ran
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İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik saldırılarının önümüzdeki günlerde devam etmesi halinde İranlı yetkililerin savunma eylemlerinden saldırı eylemlerine geçeceğini söyledi.Reuters'ın aktardığına göre Rızai, "Eğer ABD'nin saldırıları birkaç gün daha devam ederse, tam ölçekli taarruz operasyonları aşamasına geçeceğiz" dedi.8 Temmuz'dan bu yana ABD güçleri İran'a karşı bir dizi hava saldırısı düzenliyor. ABD Merkez Komutanlığı, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine karşılık olduğunu iddia etti. İran güçleri ise Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-ordusu-abd-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslatti-1107351929.html
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abd, muhsin rızai, i̇ran
abd, muhsin rızai, i̇ran

İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai: Eğer saldırılar devam ederse, tam ölçekli taarruza geçeceğiz

00:26 18.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Eğer ABD'nin saldırıları birkaç gün daha devam ederse, tam ölçekli taarruz operasyonları aşamasına geçeceğiz
İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik saldırılarının önümüzdeki günlerde devam etmesi halinde İranlı yetkililerin savunma eylemlerinden saldırı eylemlerine geçeceğini söyledi.
Reuters'ın aktardığına göre Rızai, "Eğer ABD'nin saldırıları birkaç gün daha devam ederse, tam ölçekli taarruz operasyonları aşamasına geçeceğiz" dedi.
8 Temmuz'dan bu yana ABD güçleri İran'a karşı bir dizi hava saldırısı düzenliyor. ABD Merkez Komutanlığı, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine karşılık olduğunu iddia etti. İran güçleri ise Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı
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