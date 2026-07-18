https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iranin-dini-liderinin-askeri-danismani-muhsin-rizai-eger-saldirilar-devam-ederse-tam-olcekli-1107353048.html
İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai: Eğer saldırılar devam ederse, tam ölçekli taarruza geçeceğiz
İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai: Eğer saldırılar devam ederse, tam ölçekli taarruza geçeceğiz
Sputnik Türkiye
Eğer ABD'nin saldırıları birkaç gün daha devam ederse, tam ölçekli taarruz operasyonları aşamasına geçeceğiz 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T00:26+0300
2026-07-18T00:26+0300
2026-07-18T00:26+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
muhsin rızai
i̇ran
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İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik saldırılarının önümüzdeki günlerde devam etmesi halinde İranlı yetkililerin savunma eylemlerinden saldırı eylemlerine geçeceğini söyledi.Reuters'ın aktardığına göre Rızai, "Eğer ABD'nin saldırıları birkaç gün daha devam ederse, tam ölçekli taarruz operasyonları aşamasına geçeceğiz" dedi.8 Temmuz'dan bu yana ABD güçleri İran'a karşı bir dizi hava saldırısı düzenliyor. ABD Merkez Komutanlığı, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine karşılık olduğunu iddia etti. İran güçleri ise Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-ordusu-abd-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslatti-1107351929.html
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abd, muhsin rızai, i̇ran
İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai: Eğer saldırılar devam ederse, tam ölçekli taarruza geçeceğiz
Eğer ABD'nin saldırıları birkaç gün daha devam ederse, tam ölçekli taarruz operasyonları aşamasına geçeceğiz
İran'ın dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik saldırılarının önümüzdeki günlerde devam etmesi halinde İranlı yetkililerin savunma eylemlerinden saldırı eylemlerine geçeceğini söyledi.
Reuters'ın aktardığına göre Rızai, "Eğer ABD'nin saldırıları birkaç gün daha devam ederse, tam ölçekli taarruz operasyonları aşamasına geçeceğiz" dedi.
8 Temmuz'dan bu yana ABD güçleri İran'a karşı bir dizi hava saldırısı düzenliyor. ABD Merkez Komutanlığı, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine karşılık olduğunu iddia etti. İran güçleri ise Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.