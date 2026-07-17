https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-ordusu-abd-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslatti-1107351929.html
ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı
ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T23:04+0300
2026-07-17T23:04+0300
2026-07-17T23:04+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd ordusu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
saldırı
saldırı girişimi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların yedinci gecesinde yeni bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD Doğu Saati ile 15.00'te gerçekleştirilen saldırıların, ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-hurmuz-bogazinda-bir-gemiyi-hedef-aldi-1107350799.html
i̇ran
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abd, i̇ran, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), saldırı, saldırı girişimi
abd, i̇ran, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), saldırı, saldırı girişimi
ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı
ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların yedinci gecesinde yeni bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD Doğu Saati ile 15.00'te gerçekleştirilen saldırıların, ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.