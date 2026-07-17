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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-ordusu-abd-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslatti-1107351929.html
ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı
ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T23:04+0300
2026-07-17T23:04+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd ordusu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
saldırı
saldırı girişimi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların yedinci gecesinde yeni bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD Doğu Saati ile 15.00'te gerçekleştirilen saldırıların, ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-hurmuz-bogazinda-bir-gemiyi-hedef-aldi-1107350799.html
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abd, i̇ran, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), saldırı, saldırı girişimi
abd, i̇ran, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), saldırı, saldırı girişimi

ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı

23:04 17.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların yedinci gecesinde yeni bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD Doğu Saati ile 15.00'te gerçekleştirilen saldırıların, ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı
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