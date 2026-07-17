https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-ordusu-abd-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslatti-1107351929.html

ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı

ABD Ordusu: ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı

Sputnik Türkiye

ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T23:04+0300

2026-07-17T23:04+0300

2026-07-17T23:04+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd ordusu

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

saldırı

saldırı girişimi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların yedinci gecesinde yeni bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD Doğu Saati ile 15.00'te gerçekleştirilen saldırıların, ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-hurmuz-bogazinda-bir-gemiyi-hedef-aldi-1107350799.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), saldırı, saldırı girişimi