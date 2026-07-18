https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ardahan-valisi-mehmet-fatih-cicekli-gorevden-alindi-1107352939.html
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı
Sputnik Türkiye
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı. 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T00:25+0300
2026-07-18T00:25+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.Karar kapsamında mevcut Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/eski-akcakoca-belediye-baskani-albayrak-yeniden-tutuklandi-1107352647.html
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ardahan, ardahan valiliği, gaziantep, gaziantep valiliği
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı
00:25 18.07.2026 (güncellendi: 00:37 18.07.2026)
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
Karar kapsamında mevcut Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.