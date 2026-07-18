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Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı
Sputnik Türkiye
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı. 18.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.Karar kapsamında mevcut Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/eski-akcakoca-belediye-baskani-albayrak-yeniden-tutuklandi-1107352647.html
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ardahan, ardahan valiliği, gaziantep, gaziantep valiliği

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

00:25 18.07.2026 (güncellendi: 00:37 18.07.2026)
© Fotoğraf : Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli sosyal medyaArdahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Fotoğraf : Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli sosyal medya
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Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
Karar kapsamında mevcut Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
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