https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/uyusturucu-sorusturmasi-mehmet-akif-ersoyun-mahkemeye-cikacagi-tarih-belli-oldu-1107351446.html

Uyuşturucu soruşturması: Mehmet Akif Ersoy'un mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu

Uyuşturucu soruşturması: Mehmet Akif Ersoy'un mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 6 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 10 Eylül'de görülecek. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını tamamlayarak ilk duruşma tarihini belirledi.Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı ve Tolga Aykut hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca mağdurlar B.A, B.Ö, D.O, E.G, E.T, E.K, G.A, M.A.Ö, M.A, R.K. ve Ş.DY'nin de duruşmada hazır bulunmaları için zorla getirme kararı verildi.Heyet, tanıklar Pınar Erbaş, Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Ali Yaşar Koz, Mustafa Karataş, Veyis Ateş, Serap Şaylan, Şakir Tekin, İpek Mintaş, Tuğba Özkan, Tuğçe Acar, Serdar Tokdemir, Mahmut Göde, Mesut Paçavra, Tansel Kaya, Abdullah Çelebi ve Hande Sarıoğlu hakkında da zorla getirme müzekkeresi düzenlenmesini kararlaştırdı.Mahkeme ayrıca, gizli tanıklar 'Kanarya', 'Menekşe', 'Tanca' ve 'Pembe'nin ses ve görüntülerinin değiştirilerek dinlenmesi için gerekli teknik altyapının hazırlanmasına ve mobil ekibin duruşmada hazır bulundurulmasına hükmetti. İlk duruşma 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/mehmet-akif-ersoy-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107171013.html

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