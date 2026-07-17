https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/uyusturucu-sorusturmasi-mehmet-akif-ersoyun-mahkemeye-cikacagi-tarih-belli-oldu-1107351446.html
Uyuşturucu soruşturması: Mehmet Akif Ersoy'un mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu
Uyuşturucu soruşturması: Mehmet Akif Ersoy'un mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 6 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 10 Eylül'de görülecek. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T22:09+0300
2026-07-17T22:09+0300
2026-07-17T22:09+0300
türki̇ye
mehmet akif ersoy
i̇stanbul
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_0:1:762:430_1920x0_80_0_0_062a31e764c301da4d0e1833d18028a6.jpg
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını tamamlayarak ilk duruşma tarihini belirledi.Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı ve Tolga Aykut hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca mağdurlar B.A, B.Ö, D.O, E.G, E.T, E.K, G.A, M.A.Ö, M.A, R.K. ve Ş.DY'nin de duruşmada hazır bulunmaları için zorla getirme kararı verildi.Heyet, tanıklar Pınar Erbaş, Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Ali Yaşar Koz, Mustafa Karataş, Veyis Ateş, Serap Şaylan, Şakir Tekin, İpek Mintaş, Tuğba Özkan, Tuğçe Acar, Serdar Tokdemir, Mahmut Göde, Mesut Paçavra, Tansel Kaya, Abdullah Çelebi ve Hande Sarıoğlu hakkında da zorla getirme müzekkeresi düzenlenmesini kararlaştırdı.Mahkeme ayrıca, gizli tanıklar 'Kanarya', 'Menekşe', 'Tanca' ve 'Pembe'nin ses ve görüntülerinin değiştirilerek dinlenmesi için gerekli teknik altyapının hazırlanmasına ve mobil ekibin duruşmada hazır bulundurulmasına hükmetti. İlk duruşma 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/mehmet-akif-ersoy-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107171013.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_95:0:668:430_1920x0_80_0_0_dbcacadc46d7534df6708c7f7692f7fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet akif ersoy, i̇stanbul, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
mehmet akif ersoy, i̇stanbul, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
Uyuşturucu soruşturması: Mehmet Akif Ersoy'un mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 6 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 10 Eylül'de görülecek.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını tamamlayarak ilk duruşma tarihini belirledi.
Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı ve Tolga Aykut hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca mağdurlar B.A, B.Ö, D.O, E.G, E.T, E.K, G.A, M.A.Ö, M.A, R.K. ve Ş.DY'nin de duruşmada hazır bulunmaları için zorla getirme kararı verildi.
Heyet, tanıklar Pınar Erbaş, Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Ali Yaşar Koz, Mustafa Karataş, Veyis Ateş, Serap Şaylan, Şakir Tekin, İpek Mintaş, Tuğba Özkan, Tuğçe Acar, Serdar Tokdemir, Mahmut Göde, Mesut Paçavra, Tansel Kaya, Abdullah Çelebi ve Hande Sarıoğlu hakkında da zorla getirme müzekkeresi düzenlenmesini kararlaştırdı.
Mahkeme ayrıca, gizli tanıklar 'Kanarya', 'Menekşe', 'Tanca' ve 'Pembe'nin ses ve görüntülerinin değiştirilerek dinlenmesi için gerekli teknik altyapının hazırlanmasına ve mobil ekibin duruşmada hazır bulundurulmasına hükmetti. İlk duruşma 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.