https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-5-gemi-ile-2-insansiz-deniz-araci-vuruldu-1107347747.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan 5 gemi ile 2 insansız deniz aracı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan 5 gemi ile 2 insansız deniz aracı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan 5 kuru yük gemisinin Odessa ve Nikolayev limanlarında hedef alındığını, ayrıca Karadeniz... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T18:50+0300

2026-07-17T18:50+0300

2026-07-17T18:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

odessa

nikolayev

lancet

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, bölgedeki son askeri eylemlere ilişkin operasyonel gelişmeleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz ve Yegorlık Körfezi sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki insansız deniz aracını "Lancet" tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alarak imha ettiği belirtildi.Açıklamada liman bölgelerine yönelik saldırılara da yer verildi. Nikolayev limanında, Ukrayna ordusu için askeri sevkiyat yapan dört kuru yük gemisinin tahliye işlemleri esnasında Rus güçleri tarafından vurulduğu ifade edildi.Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesinde yer alan Yujniy limanında da Ukrayna birliklerine malzeme ulaştıran bir başka kuru yük gemisinin daha füzelerle isabet aldığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdu-iha-uretim-tesisleri-hedef-alindi-1107324679.html

ukrayna

odessa

nikolayev

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, nikolayev, lancet, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi