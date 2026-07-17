https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-5-gemi-ile-2-insansiz-deniz-araci-vuruldu-1107347747.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan 5 gemi ile 2 insansız deniz aracı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan 5 gemi ile 2 insansız deniz aracı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan 5 kuru yük gemisinin Odessa ve Nikolayev limanlarında hedef alındığını, ayrıca Karadeniz... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T18:50+0300
2026-07-17T18:50+0300
2026-07-17T18:50+0300
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rus ordusu
ukrayna
odessa
nikolayev
lancet
ukrayna silahlı kuvvetleri
kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı, bölgedeki son askeri eylemlere ilişkin operasyonel gelişmeleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz ve Yegorlık Körfezi sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki insansız deniz aracını "Lancet" tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alarak imha ettiği belirtildi.Açıklamada liman bölgelerine yönelik saldırılara da yer verildi. Nikolayev limanında, Ukrayna ordusu için askeri sevkiyat yapan dört kuru yük gemisinin tahliye işlemleri esnasında Rus güçleri tarafından vurulduğu ifade edildi.Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesinde yer alan Yujniy limanında da Ukrayna birliklerine malzeme ulaştıran bir başka kuru yük gemisinin daha füzelerle isabet aldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdu-iha-uretim-tesisleri-hedef-alindi-1107324679.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, nikolayev, lancet, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, nikolayev, lancet, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan 5 gemi ile 2 insansız deniz aracı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan 5 kuru yük gemisinin Odessa ve Nikolayev limanlarında hedef alındığını, ayrıca Karadeniz bölgesinde iki insansız deniz aracının "Lancet" İHA'larıyla imha edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, bölgedeki son askeri eylemlere ilişkin operasyonel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz ve Yegorlık Körfezi sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki insansız deniz aracını "Lancet" tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alarak imha ettiği belirtildi.
Açıklamada liman bölgelerine yönelik saldırılara da yer verildi. Nikolayev limanında, Ukrayna ordusu için askeri sevkiyat yapan dört kuru yük gemisinin tahliye işlemleri esnasında Rus güçleri tarafından vurulduğu ifade edildi.
Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesinde yer alan Yujniy limanında da Ukrayna birliklerine malzeme ulaştıran bir başka kuru yük gemisinin daha füzelerle isabet aldığını kaydetti.