https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdu-iha-uretim-tesisleri-hedef-alindi-1107324679.html
Rusya, Ukrayna limanlarını vurdu: İHA üretim tesisleri hedef alındı
Rusya, Ukrayna limanlarını vurdu: İHA üretim tesisleri hedef alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki liman kentleri Odessa ve Çernomorsk'a yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T08:26+0300
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2026-07-17T08:28+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın güneyindeki stratejik liman kentleri Odessa ve Çernomorsk'ta yer alan askeri altyapı tesislerine gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait lojistik noktaların ve askeri üretim tesislerinin hedef alındığı bildirildi.Askeri depolar ve İHA atölyeleri vurulduBakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan noktalarla ilgili şu detaylara yer verildi:Açıklamada ayrıca, gerçekleştirilen operasyon sırasında Çernomorsk limanında bulunan Ukrayna’ya ait bir yangın söndürme gemisinin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.‘Hava savunma sistemlerini aşıyoruz’Saldırının, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’lar ile gerçekleştirildiği bildirildi.Rus askeri yetkililer, Rus ordusunun geliştirdiği operasyonel yetenekler sayesinde Ukrayna'nın hava ve füze savunma sistemlerini kolaylıkla aşabildiğini kaydederek Kiev dahil olmak üzere Ukrayna topraklarındaki her türlü hedefi imha edebilecek güce sahip olduklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-kuveytteki-abd-askeri-ussunu-vurdu-1107323891.html
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rusya, ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya, Ukrayna limanlarını vurdu: İHA üretim tesisleri hedef alındı
08:26 17.07.2026 (güncellendi: 08:28 17.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki liman kentleri Odessa ve Çernomorsk'a yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun bir hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın güneyindeki stratejik liman kentleri Odessa ve Çernomorsk'ta yer alan askeri altyapı tesislerine gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait lojistik noktaların ve askeri üretim tesislerinin hedef alındığı bildirildi.
Askeri depolar ve İHA atölyeleri vuruldu
Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan noktalarla ilgili şu detaylara yer verildi:
“Odessa ve Çernomorsk limanlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda askeri amaçlı kargoların ve akaryakıt-madeni yağların depolanması/boşaltılması için kullanılan liman altyapı tesisleri ile insansız hava araçlarının üretildiği ve montajlandığı atölyeler başarıyla vuruldu.”
Açıklamada ayrıca, gerçekleştirilen operasyon sırasında Çernomorsk limanında bulunan Ukrayna’ya ait bir yangın söndürme gemisinin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
‘Hava savunma sistemlerini aşıyoruz’
Saldırının, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’lar ile gerçekleştirildiği bildirildi.
Rus askeri yetkililer, Rus ordusunun geliştirdiği operasyonel yetenekler sayesinde Ukrayna'nın hava ve füze savunma sistemlerini kolaylıkla aşabildiğini kaydederek Kiev dahil olmak üzere Ukrayna topraklarındaki her türlü hedefi imha edebilecek güce sahip olduklarını vurguladı.