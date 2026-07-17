https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/parkinson-tedavisinde-kok-hucre-umudu-ilk-klinik-sonuclar-olumlu-1107340817.html

Parkinson tedavisinde kök hücre umut verdi: 'İlk klinik sonuçlar olumlu'

Parkinson tedavisinde kök hücre umut verdi: 'İlk klinik sonuçlar olumlu'

Sputnik Türkiye

İsveç ve İngiltere'den bilim insanları, Parkinson hastalığının tedavisinde kök hücrelerden elde edilen dopamin hücrelerinin beyne nakledilmesinin uygulanabilir... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T16:24+0300

2026-07-17T16:24+0300

2026-07-17T16:27+0300

sağlik

i̇ngiltere

i̇sveç

stem

kanser tedavisi

kök hücre

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İsveç ve İngiltere'deki araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü klinik çalışma, Parkinson hastalığının tedavisinde kök hücre naklinin umut verici sonuçlar ortaya koydu.İsveç'teki Lund Üniversitesi ile İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen STEM-PD adlı klinik araştırmada, Parkinson hastalarında kaybedilen dopamin üreten sinir hücrelerinin, kök hücrelerden geliştirilen yeni hücrelerle değiştirilmesi hedeflendi.Avrupa'da bu alanda yürütülen öncü çalışmalardan biri olarak gösterilen araştırma kapsamında 8 Parkinson hastasına kök hücre kaynaklı dopamin hücreleri nakledildi.İlk bir yılda ciddi yan etki görülmediAraştırmacılar, nakil yapılan hastaların ilk bir yıllık takibinde, kök hücre kaynaklı hücrelere bağlı ciddi bir yan etki tespit edilmediğini açıkladı.Parkinson hastalığında dopamin üreten sinir hücrelerinin kaybı, hareketlerde yavaşlama, kas sertliği, titreme ve yürüme güçlüğü gibi belirtilere yol açıyor.Bilim insanları, nakledilen hücrelerin zaman içinde olgunlaşarak beyinde dopamin üreten sinir hücrelerine dönüşmesini ve böylece hastalığın neden olduğu hücre kaybını telafi etmesini amaçlıyor.'Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir'Araştırmanın baş araştırmacısı Prof. Dr. Malin Parmar, elde edilen sonuçların rejeneratif tıp açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyabileceğini belirtti.Cambridge Üniversitesi Klinik Nörobilim Bölümü'nden Prof. Dr. Roger Barker ise çalışmayı Parkinson hastaları için "heyecan verici yeni bir dönem" olarak değerlendirdi.Araştırmacılar, tedavinin uzun vadeli güvenliği ve etkinliğini belirlemek amacıyla hastaların izlenmeye devam edeceğini bildirdi. Çalışmanın sonuçları, hakemli bilim dergisi Nature Medicine'da yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/bilim-insanlari-acikladi-uzun-yasamin-sirri-dogumdan-once-basliyor-olabilir-1107337538.html

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