https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/bilim-insanlari-acikladi-uzun-yasamin-sirri-dogumdan-once-basliyor-olabilir-1107337538.html
Bilim insanları açıkladı: Uzun yaşamın sırrı doğumdan önce başlıyor olabilir
Bilim insanları açıkladı: Uzun yaşamın sırrı doğumdan önce başlıyor olabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, sağlıklı ve uzun yaşamı hedefleyen araştırmaların yalnızca yetişkinlik dönemine odaklanmasının yetersiz olduğunu belirtti. Yeni öneriye göre... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T14:18+0300
2026-07-17T14:18+0300
2026-07-17T14:18+0300
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Uluslararası bir araştırma ekibi, sağlıklı ve uzun yaşamı destekleyen çalışmaların yaşamın çok daha erken dönemlerine, hatta doğum öncesine odaklanması gerektiğini savundu. Nature Health dergisinde yayımlanan değerlendirme yazısında bilim insanları, PROSPER adlı uluslararası bir araştırma konsorsiyumu kurulmasını önerdi.Araştırmacılar, günümüzde uzun ömür çalışmalarının büyük bölümünün yetişkinler üzerinde yürütüldüğünü, oysa yaşlanmaya neden olan birçok biyolojik sürecin çok daha erken dönemlerde şekillenmeye başladığını ifade etti.'Kaçırılan kritik bir fırsat var'Araştırmacılara göre, yaşlanmaya bağlı moleküler ve hücresel değişiklikler yıllar boyunca biriktiği için yalnızca ileri yaşlarda uygulanan müdahaleler önemli bir fırsatı kaçırıyor.Bilim insanları, çocukluk ve doğum öncesi dönemdeki biyolojik gelişimin ilerleyen yaşlardaki sağlık durumunu etkileyebileceğini belirterek, yaşlanmanın yaşam boyu izlenmesi gerektiğini vurguladı.Çocuklar için farklı yaşlanma göstergeleri geliştirilmeliAraştırmada, yetişkinlerde kullanılan biyolojik yaş göstergelerinin çocuklara uygulanmasının doğru sonuç vermeyebileceği ifade edildi.Bilim insanları, erken yaşlarda biyolojik yaşın biriken hasarı değil, gelişim sürecinin uyumunu ve dayanıklılığını yansıttığını belirterek çocuklar için özel biyobelirteçler ve değerlendirme yöntemleri geliştirilmesi çağrısında bulundu.Amaç hastalıkları beklemek değil, önlemekÖnerilen PROSPER girişiminin; genetik veriler, klinik bulgular ve biyolojik ölçümleri yaşamın tüm evrelerinde bir araya getirerek kişilerin uzun vadeli sağlık risklerini daha erken belirlemeyi hedeflediği aktarıldı.Araştırmacılar, böylece sağlık sisteminin hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, doğum öncesinden başlayarak sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önleyici bir yaklaşıma geçebileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdde-salgina-neden-olan-siklospora-bakterisi-nedir-nasil-bulasir--1107313192.html
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bilim, sağlıklı yaşam, yaşlanma, araştırma
bilim, sağlıklı yaşam, yaşlanma, araştırma
Bilim insanları açıkladı: Uzun yaşamın sırrı doğumdan önce başlıyor olabilir
Bilim insanları, sağlıklı ve uzun yaşamı hedefleyen araştırmaların yalnızca yetişkinlik dönemine odaklanmasının yetersiz olduğunu belirtti. Yeni öneriye göre, uzun ömür için kritik süreç doğumdan önce başlayabilir.
Uluslararası bir araştırma ekibi, sağlıklı ve uzun yaşamı destekleyen çalışmaların yaşamın çok daha erken dönemlerine, hatta doğum öncesine odaklanması gerektiğini savundu. Nature Health dergisinde yayımlanan değerlendirme yazısında bilim insanları, PROSPER adlı uluslararası bir araştırma konsorsiyumu kurulmasını önerdi.
Araştırmacılar, günümüzde uzun ömür çalışmalarının büyük bölümünün yetişkinler üzerinde yürütüldüğünü, oysa yaşlanmaya neden olan birçok biyolojik sürecin çok daha erken dönemlerde şekillenmeye başladığını ifade etti.
'Kaçırılan kritik bir fırsat var'
Araştırmacılara göre, yaşlanmaya bağlı moleküler ve hücresel değişiklikler yıllar boyunca biriktiği için yalnızca ileri yaşlarda uygulanan müdahaleler önemli bir fırsatı kaçırıyor.
Bilim insanları, çocukluk ve doğum öncesi dönemdeki biyolojik gelişimin ilerleyen yaşlardaki sağlık durumunu etkileyebileceğini belirterek, yaşlanmanın yaşam boyu izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Çocuklar için farklı yaşlanma göstergeleri geliştirilmeli
Araştırmada, yetişkinlerde kullanılan biyolojik yaş göstergelerinin çocuklara uygulanmasının doğru sonuç vermeyebileceği ifade edildi.
Bilim insanları, erken yaşlarda biyolojik yaşın biriken hasarı değil, gelişim sürecinin uyumunu ve dayanıklılığını yansıttığını belirterek çocuklar için özel biyobelirteçler ve değerlendirme yöntemleri geliştirilmesi çağrısında bulundu.
Amaç hastalıkları beklemek değil, önlemek
Önerilen PROSPER girişiminin; genetik veriler, klinik bulgular ve biyolojik ölçümleri yaşamın tüm evrelerinde bir araya getirerek kişilerin uzun vadeli sağlık risklerini daha erken belirlemeyi hedeflediği aktarıldı.
Araştırmacılar, böylece sağlık sisteminin hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, doğum öncesinden başlayarak sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önleyici bir yaklaşıma geçebileceğini ifade etti.