Ortadoğu yeniden tırmanan gerilim: Lavrov'dan ekonomiye ilişkin uyarı
© Fotoğraf : Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-каналеЛавров и Байрамов проводят встречу в формате тет-а-тет в Москве
© Fotoğraf : Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале
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Moskova'da Bayramov'la görüşen Lavrov, Ortadoğu'da ABD, İsrail, İran ve diğer bölgeleri arasında yeniden tırmanan gerilime dikkat çekerek tüm taraflara uyarılarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran çevresinde tırmanan gerilimin hem küresel ekonomi hem de bölgesel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.
Moskova'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, küresel petrol ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na dikkat çekti.
Boğazın mevcut durumda özgür olmadığını belirten Lavrov, bu durumun ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.
Moskova'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, küresel petrol ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na dikkat çekti.
Boğazın mevcut durumda özgür olmadığını belirten Lavrov, bu durumun ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.
Moskova'dan acil ateşkes çağrısı
Güvenlik risklerinin devam ettiğini yineleyen Lavrov, Moskova'nın çatışmanın taraflarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.
Lavrov, "Moskova, tüm taraflarla temas halinde, acil ateşkes sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın hiçbir sorun veya ek ücret olmaksızın, tamamen özgürce işlediği döneme geri dönülmesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.
📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Rusya, Basra Körfezi'ndeki krizde yer alan tüm taraflarla temas halinde olup onları acil ateşkes sağlamaya çağırıyor
🔴Hürmüz Boğazı'ndaki krizin gölgesinde, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun önemi artıyor
🔴Kiev rejimi, Basra Körfezi'ndeki krizin ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmasından endişe duyuyor
🔴Avrupa ve Zelenskiy, Trump'ı Alaska'daki tekliflerden uzaklaştırmaya çalışıyor
🔴Witkoff ve Kushner İran'la ilgilenmeye devam edebilir, Rusya Ukrayna'daki görevlerini yerine getiriyor
🔴Rusya ve Azerbaycan, ikili ilişkilerin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma yolunda ilerliyor
🔴Rusya, Güney Kafkasya'ya ilişkin 3+3 formatındaki bakanlar toplantısının yakın zamanda gerçekleşmesini umuyor
Lavrov, "Moskova, tüm taraflarla temas halinde, acil ateşkes sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın hiçbir sorun veya ek ücret olmaksızın, tamamen özgürce işlediği döneme geri dönülmesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.
📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Rusya, Basra Körfezi'ndeki krizde yer alan tüm taraflarla temas halinde olup onları acil ateşkes sağlamaya çağırıyor
🔴Hürmüz Boğazı'ndaki krizin gölgesinde, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun önemi artıyor
🔴Kiev rejimi, Basra Körfezi'ndeki krizin ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmasından endişe duyuyor
🔴Avrupa ve Zelenskiy, Trump'ı Alaska'daki tekliflerden uzaklaştırmaya çalışıyor
🔴Witkoff ve Kushner İran'la ilgilenmeye devam edebilir, Rusya Ukrayna'daki görevlerini yerine getiriyor
🔴Rusya ve Azerbaycan, ikili ilişkilerin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma yolunda ilerliyor
🔴Rusya, Güney Kafkasya'ya ilişkin 3+3 formatındaki bakanlar toplantısının yakın zamanda gerçekleşmesini umuyor