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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ortadogu-yeniden-tirmanan-gerilim-lavrovdan-ekonomiye-iliskin-uyarisi-1107343901.html
Ortadoğu yeniden tırmanan gerilim: Lavrov'dan ekonomiye ilişkin uyarı
Ortadoğu yeniden tırmanan gerilim: Lavrov'dan ekonomiye ilişkin uyarı
Sputnik Türkiye
Moskova'da Bayramov'la görüşen Lavrov, Ortadoğu'da ABD, İsrail, İran ve diğer bölgeleri arasında yeniden tırmanan gerilime dikkat çekerek tüm taraflara... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T17:06+0300
2026-07-17T17:06+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ceyhun bayramov
hürmüz boğazı
moskova
rusya
sergey lavrov
ortadoğu
azerbaycan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran çevresinde tırmanan gerilimin hem küresel ekonomi hem de bölgesel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.Moskova'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, küresel petrol ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na dikkat çekti. Boğazın mevcut durumda özgür olmadığını belirten Lavrov, bu durumun ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.Moskova'dan acil ateşkes çağrısıGüvenlik risklerinin devam ettiğini yineleyen Lavrov, Moskova'nın çatışmanın taraflarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.Lavrov, "Moskova, tüm taraflarla temas halinde, acil ateşkes sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın hiçbir sorun veya ek ücret olmaksızın, tamamen özgürce işlediği döneme geri dönülmesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Rusya, Basra Körfezi'ndeki krizde yer alan tüm taraflarla temas halinde olup onları acil ateşkes sağlamaya çağırıyor🔴Hürmüz Boğazı'ndaki krizin gölgesinde, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun önemi artıyor🔴Kiev rejimi, Basra Körfezi'ndeki krizin ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmasından endişe duyuyor🔴Avrupa ve Zelenskiy, Trump'ı Alaska'daki tekliflerden uzaklaştırmaya çalışıyor🔴Witkoff ve Kushner İran'la ilgilenmeye devam edebilir, Rusya Ukrayna'daki görevlerini yerine getiriyor🔴Rusya ve Azerbaycan, ikili ilişkilerin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma yolunda ilerliyor🔴Rusya, Güney Kafkasya'ya ilişkin 3+3 formatındaki bakanlar toplantısının yakın zamanda gerçekleşmesini umuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/peskov-rusyanin-abd-secimlerine-mudahale-ettigine-dair-iddialar-gercek-disi-1107339286.html
hürmüz boğazı
moskova
rusya
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ceyhun bayramov, hürmüz boğazı, moskova, rusya, sergey lavrov, ortadoğu, azerbaycan
ceyhun bayramov, hürmüz boğazı, moskova, rusya, sergey lavrov, ortadoğu, azerbaycan

Ortadoğu yeniden tırmanan gerilim: Lavrov'dan ekonomiye ilişkin uyarı

17:06 17.07.2026
© Fotoğraf : Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-каналеЛавров и Байрамов проводят встречу в формате тет-а-тет в Москве
Лавров и Байрамов проводят встречу в формате тет-а-тет в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf : Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале
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Moskova'da Bayramov'la görüşen Lavrov, Ortadoğu'da ABD, İsrail, İran ve diğer bölgeleri arasında yeniden tırmanan gerilime dikkat çekerek tüm taraflara uyarılarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran çevresinde tırmanan gerilimin hem küresel ekonomi hem de bölgesel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Moskova'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, küresel petrol ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na dikkat çekti.

Boğazın mevcut durumda özgür olmadığını belirten Lavrov, bu durumun ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Moskova'dan acil ateşkes çağrısı

Güvenlik risklerinin devam ettiğini yineleyen Lavrov, Moskova'nın çatışmanın taraflarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.

Lavrov, "Moskova, tüm taraflarla temas halinde, acil ateşkes sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın hiçbir sorun veya ek ücret olmaksızın, tamamen özgürce işlediği döneme geri dönülmesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

🔴Rusya, Basra Körfezi'ndeki krizde yer alan tüm taraflarla temas halinde olup onları acil ateşkes sağlamaya çağırıyor

🔴Hürmüz Boğazı'ndaki krizin gölgesinde, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun önemi artıyor

🔴Kiev rejimi, Basra Körfezi'ndeki krizin ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmasından endişe duyuyor

🔴Avrupa ve Zelenskiy, Trump'ı Alaska'daki tekliflerden uzaklaştırmaya çalışıyor

🔴Witkoff ve Kushner İran'la ilgilenmeye devam edebilir, Rusya Ukrayna'daki görevlerini yerine getiriyor

🔴Rusya ve Azerbaycan, ikili ilişkilerin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma yolunda ilerliyor

🔴Rusya, Güney Kafkasya'ya ilişkin 3+3 formatındaki bakanlar toplantısının yakın zamanda gerçekleşmesini umuyor
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