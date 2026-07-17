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El Nino ne zaman zirve yapacak? İklim bilimci tarih verdi: Küresel hava olaylarında kritik dönem yaklaşıyor
El Nino ne zaman zirve yapacak? İklim bilimci tarih verdi: Küresel hava olaylarında kritik dönem yaklaşıyor
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Dünyanın hava durumunu etkileyen en önemli iklim olaylarından biri olan El Niño için yeni bir değerlendirme yapıldı. Avustralyalı iklim bilimci Andrea... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T19:19+0300
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Küresel iklim sistemini doğrudan etkileyen El Niño hava olayının önümüzdeki aylarda en güçlü evresine ulaşması bekleniyor.Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) 21. Yüzyıl Hava Durumu Mükemmeliyet Merkezi'nde görev yapan iklim bilimci Doç. Dr. Andrea Taschetto, mevcut El Niño'nun Aralık 2026'da zirve yapacağını, ardından ise Şubat ile Mayıs 2027 arasında kademeli olarak zayıflamaya başlayacağını söyledi."Klasik El Niño gelişimi yaşanıyor"Taschetto, mevcut atmosfer ve okyanus verilerinin El Niño'nun geçmiş yıllardaki tipik gelişim sürecini izlediğini belirtti.İklim bilimcisine göre El Niño olayları tarihsel olarak yılın son aylarında, özellikle Aralık ayında en yüksek şiddete ulaşıyor. Kuzey Yarımküre'de kış sonu ve ilkbahar döneminde ise etkileri giderek azalıyor.Uzman, mevcut göstergelerin de bu klasik döngüyle uyumlu olduğunu ifade etti.Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklıklar yükseliyorAndrea Taschetto, tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini söyledi.Bu sıcaklık artışının, El Niño'nun güçlenmeye devam edeceğine işaret ettiğini belirten Taschetto, okyanus ve atmosfer arasındaki etkileşimin önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale gelebileceğini dile getirdi.El Nino nedir?El Nino, Ekvator Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır.Okyanus sularındaki bu anormal ısınma, atmosfer dolaşımını değiştirerek dünyanın birçok bölgesinde hava koşullarını etkiler.Bu süreçte;görülebilir.Dünya genelinde etkileri hissedilebilirUzmanlar, El Niño'nun yalnızca Pasifik Okyanusu çevresindeki ülkeleri değil, küresel hava sistemini etkileyen geniş ölçekli bir iklim olayı olduğuna dikkat çekiyor.Olayın güçlenmesiyle birlikte birçok ülkede sıcaklık rekorları, yağış düzeninde değişimler ve aşırı hava olaylarının görülme olasılığı artabiliyor.Bilim insanları, El Niño'nun gelişiminin önümüzdeki aylarda yakından izlenmeye devam edileceğini ve yeni gözlemler doğrultusunda tahminlerin güncelleneceğini belirtiyor.
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çevre, kuzey yarımküre, aralık, pasifik okyanusu, dünya, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, hava durumu, hava durumu
çevre, kuzey yarımküre, aralık, pasifik okyanusu, dünya, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, hava durumu, hava durumu

El Nino ne zaman zirve yapacak? İklim bilimci tarih verdi: Küresel hava olaylarında kritik dönem yaklaşıyor

19:19 17.07.2026
© Fotoğraf : NASAEl Nino
El Nino - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf : NASA
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Dünyanın hava durumunu etkileyen en önemli iklim olaylarından biri olan El Niño için yeni bir değerlendirme yapıldı. Avustralyalı iklim bilimci Andrea Taschetto, mevcut El Niño'nun Aralık 2026'da zirveye ulaşmasının, ardından ise Şubat-Mayıs 2027 döneminde zayıflamaya başlamasının beklendiğini açıkladı.
Küresel iklim sistemini doğrudan etkileyen El Niño hava olayının önümüzdeki aylarda en güçlü evresine ulaşması bekleniyor.
Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) 21. Yüzyıl Hava Durumu Mükemmeliyet Merkezi'nde görev yapan iklim bilimci Doç. Dr. Andrea Taschetto, mevcut El Niño'nun Aralık 2026'da zirve yapacağını, ardından ise Şubat ile Mayıs 2027 arasında kademeli olarak zayıflamaya başlayacağını söyledi.

"Klasik El Niño gelişimi yaşanıyor"

Taschetto, mevcut atmosfer ve okyanus verilerinin El Niño'nun geçmiş yıllardaki tipik gelişim sürecini izlediğini belirtti.
İklim bilimcisine göre El Niño olayları tarihsel olarak yılın son aylarında, özellikle Aralık ayında en yüksek şiddete ulaşıyor. Kuzey Yarımküre'de kış sonu ve ilkbahar döneminde ise etkileri giderek azalıyor.
Uzman, mevcut göstergelerin de bu klasik döngüyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklıklar yükseliyor

Andrea Taschetto, tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini söyledi.
Bu sıcaklık artışının, El Niño'nun güçlenmeye devam edeceğine işaret ettiğini belirten Taschetto, okyanus ve atmosfer arasındaki etkileşimin önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale gelebileceğini dile getirdi.

El Nino nedir?

El Nino, Ekvator Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır.
Okyanus sularındaki bu anormal ısınma, atmosfer dolaşımını değiştirerek dünyanın birçok bölgesinde hava koşullarını etkiler.
Bu süreçte;
Bazı bölgelerde şiddetli kuraklık,
Bazı bölgelerde yoğun yağışlar ve seller,
Daha sık sıcak hava dalgaları,
Tarımsal üretim ve su kaynaklarında önemli değişimler
görülebilir.

Dünya genelinde etkileri hissedilebilir

Uzmanlar, El Niño'nun yalnızca Pasifik Okyanusu çevresindeki ülkeleri değil, küresel hava sistemini etkileyen geniş ölçekli bir iklim olayı olduğuna dikkat çekiyor.
Olayın güçlenmesiyle birlikte birçok ülkede sıcaklık rekorları, yağış düzeninde değişimler ve aşırı hava olaylarının görülme olasılığı artabiliyor.
Bilim insanları, El Niño'nun gelişiminin önümüzdeki aylarda yakından izlenmeye devam edileceğini ve yeni gözlemler doğrultusunda tahminlerin güncelleneceğini belirtiyor.
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