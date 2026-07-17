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Bilim insanlarından petrol sızıntılarına doğal çözüm: Bakterilerle toprak temizliğinde yeni yöntem geliştirildi

Bilim insanlarından petrol sızıntılarına doğal çözüm: Bakterilerle toprak temizliğinde yeni yöntem geliştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya'daki Surgut Devlet Üniversitesi ve Sibirya Federal Üniversitesi araştırmacıları, petrol sızıntılarıyla kirlenen toprakların bakteriler kullanılarak daha... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T19:15+0300

2026-07-17T19:15+0300

2026-07-17T19:15+0300

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Bilim insanları, petrol sızıntıları nedeniyle kirlenen toprakların temizlenmesinde kullanılabilecek çevre dostu yeni bir biyolojik yöntem geliştirdi.Surgut Devlet Üniversitesi ile Sibirya Federal Üniversitesi (SFU) tarafından yürütülen araştırmada, doğal toprak bakterilerinin doğru koşullar altında desteklenmesi halinde petrolü çok daha etkili biçimde parçalayabildiği belirlendi. Araştırmanın sonuçları hakemli bilim dergisi Applied Sciences'ta yayımlandı.Bakteriler petrolü doğal yollarla parçalayabiliyorAraştırmanın temelini, biyoremediasyon olarak bilinen yöntem oluşturuyor. Bu teknikte, toprakta doğal olarak bulunan mikroorganizmalar petrol ve petrol türevlerini parçalayarak çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı oluyor.Araştırmacılar, bakterilerin bu süreci daha verimli gerçekleştirebilmesi için yalnızca beslenmelerinin değil, aynı zamanda doğru çevresel koşulların sağlanmasının da kritik önem taşıdığını belirledi.Azotlu gübre bakterileri harekete geçiriyorÇalışmada, özellikle amonyum nitrat içeren azotlu gübrelerin petrolü parçalayan bakterilerin faaliyetini önemli ölçüde artırdığı tespit edildi.Araştırmacılar, bakterilerin petrolü enerji kaynağı olarak kullanabilmesi için azot gibi besin maddelerine ihtiyaç duyduğunu, ancak biyolojik temizliğin başarısının yalnızca gübre miktarına bağlı olmadığını vurguladı.Bilim insanlarına göre sıcaklık, toprağın kirlilik düzeyi ve kullanılan azot bileşiğinin türü de temizleme sürecini doğrudan etkiliyor.Deneyler Sibirya topraklarında gerçekleştirildiAraştırma kapsamında, kuzey bölgelerinde yaygın görülen kumlu podzolik toprak örnekleri laboratuvar ortamında ham petrolle kirletildi.Daha sonra farklı sıcaklıklarda bekletilen topraklara çeşitli azot bileşikleri uygulanarak hem petrol miktarındaki değişim hem de bakteri popülasyonlarının gelişimi incelendi.Deneyler, özellikle yüksek seviyede petrol kirliliği bulunan topraklarda azot biyostimülasyonunun en yüksek verimi sağladığını ortaya koydu.Birden fazla faktör birlikte değerlendirilmeliAraştırmacılar, petrol sızıntılarının temizlenmesinde tek bir değişkene odaklanmanın yeterli olmadığını belirtti.Çalışmaya göre biyoremediasyonun başarısı;gibi birçok etkenin birlikte değerlendirilmesine bağlı.Uzmanlar, gelecekte geliştirilecek çevre rehabilitasyon projelerinde bu değişkenlerin birlikte planlanmasının temizleme sürecini önemli ölçüde hızlandırabileceğini ifade ediyor.Sonraki hedef gerçek petrol sahalarıAraştırmanın bir sonraki aşamasında, laboratuvar sonuçlarının gerçek petrol sızıntısı yaşanan bölgelerde test edilmesi planlanıyor.Bilim insanları ayrıca petrolü parçalama kapasitesi yüksek özel bakteri türlerinin geliştirilmesi ve farklı biyoremediasyon tekniklerinin birlikte kullanılmasının çevresel iyileştirme çalışmalarını daha da hızlandırıp hızlandırmayacağını araştıracak.Uzmanlara göre geliştirilen yöntem, özellikle Sibirya, Arktik bölgeler ve düşük sıcaklık nedeniyle geleneksel temizleme yöntemlerinin yetersiz kaldığı alanlarda çevresel zararların azaltılmasına katkı sağlayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/dunyaya-49-isik-yili-uzaklikta-umut-veren-kesif-atmosferi-ve-okyanuslari-olabilecek-kayalik-gezegen-1107347414.html

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