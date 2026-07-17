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Dünya'ya 49 ışık yılı uzaklıkta umut veren keşif: Atmosferi ve okyanusları olabilecek kayalık gezegen bulundu
Dünya'ya 49 ışık yılı uzaklıkta umut veren keşif: Atmosferi ve okyanusları olabilecek kayalık gezegen bulundu
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Bilim insanları, Dünya'dan 49 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140b adlı kayalık ötegezegenin atmosfere ve sıcak okyanuslara sahip olabileceğine dair güçlü bulgular... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T18:43+0300
2026-07-17T18:43+0300
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Gökbilimciler, Dünya dışında yaşam arayışında önemli bir adım olarak değerlendirilen yeni bir keşfe imza attı. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, LHS 1140b adlı kayalık ötegezegende tespit edilen helyum salımı, gezegenin kalıcı bir atmosfere ve yüzeyinde sıvı su barındırabilecek koşullara sahip olabileceğini gösteriyor.Araştırmacılar, elde edilen verilerin LHS 1140b'nin atmosferinin yalnızca gazlardan oluşmadığını, aynı zamanda daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.Helyum sinyali dikkat çektiBilim insanları, gezegenin atmosferinden değişken miktarlarda helyum yayıldığını tespit etti.Araştırmaya göre bu durum, azot, karbondioksit ve diğer uçucu gazların atmosferin daha alt katmanlarında tutulduğu yönündeki atmosfer modelleriyle uyum gösteriyor.Uzmanlar, helyumun üst atmosferden uzaya kaçarken gözlemlenebilmesinin, daha ağır gazların alt katmanlarda varlığını sürdürebildiğine işaret edebileceğini ifade ediyor.Sıcak okyanuslar bulunabilirAraştırmacılar, gezegenin alt atmosferinde Dünya'dakine benzer şekilde azot ve karbondioksit bulunması halinde güçlü bir sera etkisinin oluşabileceğini belirtiyor.Bu etkinin yüzey sıcaklığını artırarak gezegende sıvı halde okyanusların varlığını mümkün kılabileceği değerlendiriliyor.Ancak bilim insanları, bu ihtimalin henüz kesinleşmediğini, daha ayrıntılı gözlemlerle doğrulanması gerektiğini vurguluyor.LHS 1140b nerede bulunuyor?LHS 1140b, Dünya'dan yaklaşık 49 ışık yılı uzaklıkta, Cetus (Balina) Takımyıldızı içerisinde yer alan LHS 1140 isimli kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde bulunuyor.Araştırmacılar, gezegenin yıldızına olan uzaklığı ve fiziksel özellikleri nedeniyle uzun süredir yaşanabilir gezegen adayları arasında değerlendirildiğini belirtiyor.Yaşam arayışında yeni umutAtmosferin doğrudan gözlemlenebilmesi, Dünya benzeri gezegenlerde yaşam ihtimalini araştıran astronomlar açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda geliştirilecek yeni nesil uzay teleskoplarıyla LHS 1140b'nin atmosferik bileşiminin, olası su varlığının ve yüzey koşullarının daha ayrıntılı biçimde incelenmesinin hedeflendiğini belirtiyor.Elde edilen son bulgular, LHS 1140b'nin Dünya dışında yaşama elverişli koşullar barındırabilecek en güçlü adaylardan biri olabileceğini gösterse de, gezegende gerçekten yaşam bulunduğuna dair herhangi bir kanıt henüz bulunmuyor.
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dünya, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026
dünya, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026

Dünya'ya 49 ışık yılı uzaklıkta umut veren keşif: Atmosferi ve okyanusları olabilecek kayalık gezegen bulundu

18:43 17.07.2026
© NASA / NASA/JPL-Caltech/Keith Miller (Caltech/IPAC)146 ışık yılı uzakta yaşama elverişli olabilecek yeni gezegen keşfedildi
146 ışık yılı uzakta yaşama elverişli olabilecek yeni gezegen keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© NASA / NASA/JPL-Caltech/Keith Miller (Caltech/IPAC)
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Bilim insanları, Dünya'dan 49 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140b adlı kayalık ötegezegenin atmosfere ve sıcak okyanuslara sahip olabileceğine dair güçlü bulgular elde etti. Araştırmada, gezegenden tespit edilen helyum salımı, yaşanabilir koşulların oluşabileceğine işaret eden en önemli kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Gökbilimciler, Dünya dışında yaşam arayışında önemli bir adım olarak değerlendirilen yeni bir keşfe imza attı. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, LHS 1140b adlı kayalık ötegezegende tespit edilen helyum salımı, gezegenin kalıcı bir atmosfere ve yüzeyinde sıvı su barındırabilecek koşullara sahip olabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, elde edilen verilerin LHS 1140b'nin atmosferinin yalnızca gazlardan oluşmadığını, aynı zamanda daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Helyum sinyali dikkat çekti

Bilim insanları, gezegenin atmosferinden değişken miktarlarda helyum yayıldığını tespit etti.
Araştırmaya göre bu durum, azot, karbondioksit ve diğer uçucu gazların atmosferin daha alt katmanlarında tutulduğu yönündeki atmosfer modelleriyle uyum gösteriyor.
Uzmanlar, helyumun üst atmosferden uzaya kaçarken gözlemlenebilmesinin, daha ağır gazların alt katmanlarda varlığını sürdürebildiğine işaret edebileceğini ifade ediyor.

Sıcak okyanuslar bulunabilir

Araştırmacılar, gezegenin alt atmosferinde Dünya'dakine benzer şekilde azot ve karbondioksit bulunması halinde güçlü bir sera etkisinin oluşabileceğini belirtiyor.
Bu etkinin yüzey sıcaklığını artırarak gezegende sıvı halde okyanusların varlığını mümkün kılabileceği değerlendiriliyor.
Ancak bilim insanları, bu ihtimalin henüz kesinleşmediğini, daha ayrıntılı gözlemlerle doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

LHS 1140b nerede bulunuyor?

LHS 1140b, Dünya'dan yaklaşık 49 ışık yılı uzaklıkta, Cetus (Balina) Takımyıldızı içerisinde yer alan LHS 1140 isimli kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde bulunuyor.
Araştırmacılar, gezegenin yıldızına olan uzaklığı ve fiziksel özellikleri nedeniyle uzun süredir yaşanabilir gezegen adayları arasında değerlendirildiğini belirtiyor.

Yaşam arayışında yeni umut

Atmosferin doğrudan gözlemlenebilmesi, Dünya benzeri gezegenlerde yaşam ihtimalini araştıran astronomlar açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.
Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda geliştirilecek yeni nesil uzay teleskoplarıyla LHS 1140b'nin atmosferik bileşiminin, olası su varlığının ve yüzey koşullarının daha ayrıntılı biçimde incelenmesinin hedeflendiğini belirtiyor.
Elde edilen son bulgular, LHS 1140b'nin Dünya dışında yaşama elverişli koşullar barındırabilecek en güçlü adaylardan biri olabileceğini gösterse de, gezegende gerçekten yaşam bulunduğuna dair herhangi bir kanıt henüz bulunmuyor.
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