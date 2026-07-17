https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/topkapi-sarayindaki-serbethane-ziyarete-acildi-bircok-eser-ilk-kez-teshire-sunuldu-1107347120.html

Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane ziyarete açıldı: Birçok eser ilk kez sergileniyor

Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane ziyarete açıldı: Birçok eser ilk kez sergileniyor

Sputnik Türkiye

Topkapı Sarayı'nda Şerbethane yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 9 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından sergilenen eser sayısı... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T18:37+0300

2026-07-17T18:37+0300

2026-07-17T18:42+0300

türki̇ye

topkapı sarayı

türkiye

saray

müze

müze kart

tarihi eser

eser

antik eser

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107346682_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_2bb3d458d9ad95c84d353ff0225d3949.jpg

Topkapı Sarayı'nda restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesi tamamlanan Şerbethane, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.Daha önce 174 eserin sergilendiği Şerbethane'de bu sayı 452'ye çıkarılırken, daha önce ziyaretçilerin göremediği birçok eser de ilk kez teşhire sunuldu.Yenilenen sergide porselen nevruziyelikler, gümüş ve tombak aşure testileri, şerbet bardakları, şerbet küpleri, Çin porseleni turşu küpleri, buhurdanlar ve gülabdanlar gibi Osmanlı mutfak kültürünü yansıtan çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.Şerbethane, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/topkapi-sarayinda-gece-ziyaretlerinin-kapsami-genisletildi-hangi-bolumler-gezilebilecek--1106481235.html

türki̇ye

topkapı sarayı

saray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

topkapı sarayı, türkiye, saray, müze, müze kart, tarihi eser, eser, antik eser