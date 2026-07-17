https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/topkapi-sarayindaki-serbethane-ziyarete-acildi-bircok-eser-ilk-kez-teshire-sunuldu-1107347120.html
Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane ziyarete açıldı: Birçok eser ilk kez sergileniyor
Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane ziyarete açıldı: Birçok eser ilk kez sergileniyor
Sputnik Türkiye
Topkapı Sarayı'nda Şerbethane yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 9 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından sergilenen eser sayısı... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T18:37+0300
2026-07-17T18:37+0300
2026-07-17T18:42+0300
türki̇ye
topkapı sarayı
türkiye
saray
müze
müze kart
tarihi eser
eser
antik eser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107346682_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_2bb3d458d9ad95c84d353ff0225d3949.jpg
Topkapı Sarayı'nda restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesi tamamlanan Şerbethane, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.Daha önce 174 eserin sergilendiği Şerbethane'de bu sayı 452'ye çıkarılırken, daha önce ziyaretçilerin göremediği birçok eser de ilk kez teşhire sunuldu.Yenilenen sergide porselen nevruziyelikler, gümüş ve tombak aşure testileri, şerbet bardakları, şerbet küpleri, Çin porseleni turşu küpleri, buhurdanlar ve gülabdanlar gibi Osmanlı mutfak kültürünü yansıtan çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.Şerbethane, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/topkapi-sarayinda-gece-ziyaretlerinin-kapsami-genisletildi-hangi-bolumler-gezilebilecek--1106481235.html
türki̇ye
topkapı sarayı
saray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107346682_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_57cad4f65717bb8bc8c31687dc408213.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
topkapı sarayı, türkiye, saray, müze, müze kart, tarihi eser, eser, antik eser
topkapı sarayı, türkiye, saray, müze, müze kart, tarihi eser, eser, antik eser
Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane ziyarete açıldı: Birçok eser ilk kez sergileniyor
18:37 17.07.2026 (güncellendi: 18:42 17.07.2026)
Topkapı Sarayı'nda Şerbethane yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 9 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından sergilenen eser sayısı 174'ten 452'ye çıkarılırken, Osmanlı'nın şerbet, tatlı, macun ve esans kültürünü yansıtan çok sayıda eser ilk kez görücüye çıktı.
Topkapı Sarayı'nda restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesi tamamlanan Şerbethane, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
Daha önce 174 eserin sergilendiği Şerbethane'de bu sayı 452'ye çıkarılırken, daha önce ziyaretçilerin göremediği birçok eser de ilk kez teşhire sunuldu.
Yenilenen sergide porselen nevruziyelikler, gümüş ve tombak aşure testileri, şerbet bardakları, şerbet küpleri, Çin porseleni turşu küpleri, buhurdanlar ve gülabdanlar gibi Osmanlı mutfak kültürünü yansıtan çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Şerbethane, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.