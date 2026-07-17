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Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane ziyarete açıldı: Birçok eser ilk kez sergileniyor
Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane ziyarete açıldı: Birçok eser ilk kez sergileniyor
Sputnik Türkiye
Topkapı Sarayı'nda Şerbethane yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 9 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından sergilenen eser sayısı... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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Topkapı Sarayı'nda restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesi tamamlanan Şerbethane, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.Daha önce 174 eserin sergilendiği Şerbethane'de bu sayı 452'ye çıkarılırken, daha önce ziyaretçilerin göremediği birçok eser de ilk kez teşhire sunuldu.Yenilenen sergide porselen nevruziyelikler, gümüş ve tombak aşure testileri, şerbet bardakları, şerbet küpleri, Çin porseleni turşu küpleri, buhurdanlar ve gülabdanlar gibi Osmanlı mutfak kültürünü yansıtan çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.Şerbethane, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/topkapi-sarayinda-gece-ziyaretlerinin-kapsami-genisletildi-hangi-bolumler-gezilebilecek--1106481235.html
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topkapı sarayı, türkiye, saray, müze, müze kart, tarihi eser, eser, antik eser

Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane ziyarete açıldı: Birçok eser ilk kez sergileniyor

18:37 17.07.2026 (güncellendi: 18:42 17.07.2026)
© AA / İslam YakutTopkapı Sarayı'ndaki Şerbethane, yeniden ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane, yeniden ziyarete açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA / İslam Yakut
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Topkapı Sarayı'nda Şerbethane yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 9 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından sergilenen eser sayısı 174'ten 452'ye çıkarılırken, Osmanlı'nın şerbet, tatlı, macun ve esans kültürünü yansıtan çok sayıda eser ilk kez görücüye çıktı.
Topkapı Sarayı'nda restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesi tamamlanan Şerbethane, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
Daha önce 174 eserin sergilendiği Şerbethane'de bu sayı 452'ye çıkarılırken, daha önce ziyaretçilerin göremediği birçok eser de ilk kez teşhire sunuldu.
Yenilenen sergide porselen nevruziyelikler, gümüş ve tombak aşure testileri, şerbet bardakları, şerbet küpleri, Çin porseleni turşu küpleri, buhurdanlar ve gülabdanlar gibi Osmanlı mutfak kültürünü yansıtan çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Şerbethane, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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