https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdde-salgina-neden-olan-siklospora-bakterisi-nedir-nasil-bulasir--1107313192.html

ABD’de salgına neden olan Siklospora bakterisi nedir, nasıl bulaşır?

ABD’de salgına neden olan Siklospora bakterisi nedir, nasıl bulaşır?

Sputnik Türkiye

ABD'nin birçok eyaletinde etkili olan Siklospora salgını merak konusu oldu. İşte en yaygın belirtisi sulu ishal olan siklosora'nın belirtileri, bulaş yolları ve korunma yolları...

2026-07-16T18:17+0300

2026-07-16T18:17+0300

2026-07-16T18:17+0300

sağlik

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

haberler

salgın

siklospora

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Son 10 yılda ABD’de siklospora salgınları arttı. Uzmanlar bunu daha iyi test yöntemleri ve iklim değişikliklerine (daha sıcak hava) bağlıyor. 2026 yılında ise Mayıs ayından itibaren vaka sayısında ciddi bir artış gözlendi.Siklospora nedir, hastalık nasıl oluşur?Siklospora, mikroskopla görülebilen küçük bir parazit. Bu parazit, uzmanlara göre bağırsaklarda enfeksiyona yol açarak siklospora adı verilen hastalığa neden oluyor. Parazit vücuda girdikten sonra ince bağırsaklara yerleşiyor ve burada çoğalıyor. Tedavi edilmezse belirtiler haftalarca hatta aylarca sürebilir.Siklospora, Salmonella veya E. coli gibi bakterilerden farklı. Kişiden kişiye doğrudan bulaşmıyor. Dışkı yoluyla çıkan parazit, çevre koşullarında (özellikle sıcak ve nemli ortamlarda) birkaç gün ila birkaç hafta olgunlaşması gerekiyor ki başkalarına bulaşıcı hale gelsin. Bu özellik, salgının gıda ve su kaynaklı olmasını ön plana çıkarıyor.Siklospora nasıl bulaşıyor?Siklospora enfeksiyonu genellikle kirli gıda veya su tüketimiyle bulaşır. İnsan dışkısının gıda üretim zincirine karışması en yaygın neden olarak görülüyor. Özellikle çiğ tüketilen taze sebze ve meyveler yüksek risk taşıyor.Geçmiş salgınlarda marul, taze otlar (kişniş, fesleğen), ahududu, şeker snap bezelye ve karışık meyve salataları sıkça suçlu bulundu. 2026 salgını için Michigan’da marul şüphesi var ancak FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) henüz kesin bir kaynak belirleyemedi.Taco Bell gibi bazı zincirler tedbir amacıyla belirli ürünlerini (marul, kişniş, pico de gallo, guacamole) menüden çıkardı.Siklospora ile bağlantılı yiyecekler hangileri?Özellikle çiğ yenilen taze ürünler riskli:Uzmanlara göre evde 'yıkanmış' etiketli ürünler bile iyice yıkanmalı. Sirke veya karbonatlı su ile yıkamak riski azaltabilir ancak tamamen ortadan kaldırmaz.Siklospora belirtileri neler?Belirtiler genellikle enfeksiyondan 1 hafta sonra ortaya çıkıyor (2 gün ile 2 hafta arası değişebiliyor). En yaygın belirti sulu ishal. Diğer belirtiler şunlar:Bazı kişilerde (özellikle endemik bölgelerde yaşayanlarda) hiç belirti olmayabilir. Bağışıklığı zayıf kişilerde hastalık daha ağır seyrediyor ve komplikasyon riski artıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/abdde-hastalik-yayiliyor-en-az-34-eyalette-yaklasik-7-bin-kisi-etkilendi-1107255607.html

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abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), haberler, salgın, siklospora