https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/andy-burnham-resmen-isci-partisi-lideri-secildi-pazartesi-gunu-ingilterenin-yeni-basbakani-olacak-1107338064.html
Andy Burnham resmen İşçi Partisi lideri seçildi: Pazartesi günü İngiltere'nin yeni başbakanı olacak
Andy Burnham resmen İşçi Partisi lideri seçildi: Pazartesi günü İngiltere'nin yeni başbakanı olacak
Sputnik Türkiye
İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu. Sir Keir Starmer'ın yerine geçen Burnham'ın pazartesi günü başbakanlık görevini devralması bekleniyor. Andy Burham kimdir?
2026-07-17T14:23+0300
2026-07-17T14:23+0300
2026-07-17T14:23+0300
dünya
andy burnham
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İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak Andy Burnham resmen ilan edildi. Londra'da düzenlenen özel parti konferansında açıklanan sonuçla Burnham, Sir Keir Starmer'ın yerine partinin başına geçti.Makerfield milletvekili olan Burnham'ın, pazartesi günü başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor. Yeni liderin konferansta yapacağı konuşmada ülke için yeni bir yön çizeceğini ve başbakan olarak hayata geçirmeyi planladığı politikalara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşacağını belirtmesi öngörülüyor.Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, Makerfield ara seçimlerini kazanarak Parlamento'ya döndükten yalnızca birkaç hafta sonra, İşçi Partisi milletvekillerinin ezici desteğiyle liderlik koltuğuna oturdu.Konferansın açılışını İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lucy Powell yaptı. Ardından İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, parti liderliği yarışının resmi sonucunu açıkladı.'Siyasetin ihmal ettiği büyük sorunları çözeceğiz'Burnham'ın konuşmasında, hükümetinin "siyasetin uzun süredir ihmal ettiği büyük sorunları çözme cesaretine sahip olacağını" vurgulaması bekleniyor.Göreve başlamadan önce planları hakkında sınırlı açıklama yapan Burnham'ın, konuşmasında önceliklerine ilişkin yalnızca genel çerçeveyi paylaşacağı ifade ediliyor.Yeni liderin ayrıca İngiltere'nin "son 40 yıldır izlediği yoldan farklı yeni bir rotaya girmesi gerektiğini" söylemesi bekleniyor.Starmer konferansa katılmadıSir Keir Starmer'ın, Ukrayna'ya yaptığı veda ziyaretinden yeni döndüğü gerekçesiyle Londra'daki konferansa katılmayacağı belirtiliyor.Yeni kabine şekillenecekPazartesi günü Downing Sokağı 10 numaraya taşınmaya hazırlanan Burnham'ın yeni kabinesini oluşturmak için yoğun mesai yürüttüğü belirtiliyor.İngiliz basınına göre "Kuzeyin Kralı" lakabıyla anılan Burnham, kabinede görev alacak isimler üzerinde son değerlendirmelerini yapıyor.Haftalardır süren kulislerin ardından Westminster çevrelerinde, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un Maliye Bakanı Rachel Reeves'in yerine geçmesinin beklendiği konuşuluyor. Daha önce bu görev için eski İşçi Partisi liderlerinden Ed Miliband'ın adı da öne çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kuzeydeki-kral-lakapli-ingilterenin-olasi-yeni-basbakani-andy-burnham-kim-1106717879.html
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andy burnham, i̇şçi partisi, i̇ngiltere, manchester
andy burnham, i̇şçi partisi, i̇ngiltere, manchester
Andy Burnham resmen İşçi Partisi lideri seçildi: Pazartesi günü İngiltere'nin yeni başbakanı olacak
İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu. Sir Keir Starmer'ın yerine geçen Burnham'ın pazartesi günü başbakanlık görevini devralması beklenirken, yeni lider ekonomi, sanayi ve yerel yönetimleri güçlendirmeye odaklanan programının ipuçlarını verecek.
İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak Andy Burnham resmen ilan edildi. Londra'da düzenlenen özel parti konferansında açıklanan sonuçla Burnham, Sir Keir Starmer'ın yerine partinin başına geçti.
Makerfield milletvekili olan Burnham'ın, pazartesi günü başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor. Yeni liderin konferansta yapacağı konuşmada ülke için yeni bir yön çizeceğini ve başbakan olarak hayata geçirmeyi planladığı politikalara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşacağını belirtmesi öngörülüyor.
Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, Makerfield ara seçimlerini kazanarak Parlamento'ya döndükten yalnızca birkaç hafta sonra, İşçi Partisi milletvekillerinin ezici desteğiyle liderlik koltuğuna oturdu.
Konferansın açılışını İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lucy Powell yaptı. Ardından İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, parti liderliği yarışının resmi sonucunu açıkladı.
'Siyasetin ihmal ettiği büyük sorunları çözeceğiz'
Burnham'ın konuşmasında, hükümetinin "siyasetin uzun süredir ihmal ettiği büyük sorunları çözme cesaretine sahip olacağını" vurgulaması bekleniyor.
Göreve başlamadan önce planları hakkında sınırlı açıklama yapan Burnham'ın, konuşmasında önceliklerine ilişkin yalnızca genel çerçeveyi paylaşacağı ifade ediliyor.
Yeni liderin ayrıca İngiltere'nin "son 40 yıldır izlediği yoldan farklı yeni bir rotaya girmesi gerektiğini" söylemesi bekleniyor.
Starmer konferansa katılmadı
Sir Keir Starmer'ın, Ukrayna'ya yaptığı veda ziyaretinden yeni döndüğü gerekçesiyle Londra'daki konferansa katılmayacağı belirtiliyor.
Pazartesi günü Downing Sokağı 10 numaraya taşınmaya hazırlanan Burnham'ın yeni kabinesini oluşturmak için yoğun mesai yürüttüğü belirtiliyor.
İngiliz basınına göre "Kuzeyin Kralı" lakabıyla anılan Burnham, kabinede görev alacak isimler üzerinde son değerlendirmelerini yapıyor.
Haftalardır süren kulislerin ardından Westminster çevrelerinde, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un Maliye Bakanı Rachel Reeves'in yerine geçmesinin beklendiği konuşuluyor. Daha önce bu görev için eski İşçi Partisi liderlerinden Ed Miliband'ın adı da öne çıkmıştı.