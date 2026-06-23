https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kuzeydeki-kral-lakapli-ingilterenin-olasi-yeni-basbakani-andy-burnham-kim-1106717879.html

‘Kuzeydeki Kral’ lakaplı İngiltere’nin olası yeni başbakanı Andy Burnham kim?

‘Kuzeydeki Kral’ lakaplı İngiltere’nin olası yeni başbakanı Andy Burnham kim?

Sputnik Türkiye

Keir Starmer, ülkeyi yönetmek için artık doğru kişi olmadığını kabul ederek, İngiliz başbakanlığından istifa etti ve İngiliz basınına göre Andy Burnham'ın onun yerine geçmesi neredeyse kesinleşti. Detaylar haberde...

2026-06-23T13:11+0300

2026-06-23T13:11+0300

2026-06-23T13:11+0300

dünya

andy burnham

keir starmer

nigel farage

i̇şçi partisi

birleşik krallık

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Andy Burnham’ın kendi hakkında anlattığı hikayede, siyasi hayatındaki ‘dönüm noktası' 2009 yılında İngiltere’nin kuzeybatısındaki bir futbol stadında yuhalanmasıyla geldi.Andy Burnham, 1989'da 97 Liverpol taraftarının ölümüne yol açan izdihamın 20. yıl anma töreninde Anfield stadında hükümet adına yuhalanınca bu olayı siyasi dönüm noktası olarak gördü. Westminster’dan uzaklaşıp 'halkın sesine kulak verdi', daha sonra facia gerçeğinin ortaya çıkarılması için mücadele ederek Liverpool taraftarları tarafından alkışlanan bir figüre dönüştü.Son dokuz yıldır Greater Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, Londra merkezli Guardin’an analizine göre ‘bir tür çocuksu karizma ve cazibe ile birlikte, kendinden öncekilerden farklı olacağı vaadiyle zirveye çok yakın.’İngiliz basınındaki analizlerde “Özellikle Londra dışında yaşayan, sesleri duyulmayanların motivasyonlarını ve endişelerini anlayan bir siyaset vadediyor” ifadeleriyle yorumlanıyor.‘Kuzeydeki Kral’ lakabıBurnham, 2017’de Greater Manchester’ın ilk belediye başkanlığı seçimine katıldı. Yarışmayı yüzde 60’ın üzerinde oyla kazandı ve 2021’de daha büyük bir farkla yeniden seçildi.Manchester’daki döneminde, otobüsleri kamu kontrolüne alarak bölgenin ulaşım sistemini dönüştürmesiyle övgü aldı. Ekonomik olarak ülkenin büyük bölümünü geride bırakan bölgenin sesi olması ona ‘Kuzeydeki Kral’ lakabını kazandırdı. Bugün Burnham’ın siyasetinin tam olarak nerede durduğu konusunda hala sorular olsa da, İşçi Partisi içinde Nigel Farage'ın anti-göç Reform UK’sinden ve Yeşiller’den oy çalabilecek en iyi şans olarak görülüyor.56 yaşındaki Andy Burnham’ın, ‘halk insanı’ imajı ise Kovid-19 pandemisi sırasında dönemin Boris Johnson hükümetiyle, kendi bölgesi için mücadelesiyle büyük oranda güçlendi.Onu eleştirenler ‘sık sık fikir değiştiren’ kişi anlamında ‘kaptan flip-flop’ olarak niteliyor, savunanlar ise Burhnam’ı ‘her şeyden önce dinleyen bir siyasi’ olarak tanımlıyor.Diziden etkilenip 14 yaşında İşçi Partisi’ne katıldıBabası telefon teknisyeni, annesi doktor resepsiyonisti olan Burnham, Cheshire’daki Culcheth köyündeki çocukluğunu 'harika' olarak tanımlıyor.Liverpool’da işsizliği anlatan ‘Boys from Blackstuff’ dizisinden etkilenerek 14 yaşında İşçi Partisi’ne katılmaya karar verdiğini söylüyor.İki abisi ailede üniversiteye giden ilk kişiler olurken, Burnham da Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı okudu ve eşi Hollanda doğumlu Marie-France van Heel ile burada tanıştı.Mezuniyetten sonra Londra'ya taşındı, kısa süre ticaret dergilerinde gazeteci olarak çalıştıktan sonra İşçi Partili milletvekili Tessa Jowell’in parlamento ofisinde araştırmacı olarak işe başladı. Ardından dönemin Kültür Bakanı Chris Smith’in danışmanı oldu. 2001’de memleketi Greater Manchester’daki Leigh seçim bölgesinden milletvekili seçildi.2010’da İşçi Partisi liderliği için aday oldu ancak partiyi ‘biraz daha sola çekme’ vaadi veren Ed Miliband’a kaybetti. Miliband 2015 genel seçimlerini kaybedince yeniden aday oldu. Bu kez merkezci bir söylemle iş dünyasına dost olduğunu vurgulamaya çalıştı. Ancak sol kanattan Jeremy Corbyn’e kaybetti. Ardından Manchester’daki belediye başkanlığı macerası başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ingiltere-basbakani-starmer-gorevinden-istifa-etti-1106686469.html

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andy burnham, keir starmer, nigel farage, i̇şçi partisi, birleşik krallık