Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem, sahil bölgelerine tsunami uyarısı

Aşağıdaki bölgelerde kıyıya yakın olan kişilerin derhal en yakın yüksek yere, tsunami tahliye bölgelerinin dışına veya mümkün olduğunca iç kesimlere doğru hareket etmeleri gerekmektedir.

Deprem bu bölgelerin bazılarında hissedilmemiş olabilir, ancak yıkıcı bir tsunami olasılığı nedeniyle derhal tahliye yapılmalı.

Yerel Sivil Savunma yetkililerini dinleyin ve bölgenizin tahliyesiyle ilgili tüm talimatlara uyun. Tahliye emri verilirse evde kalmayın.

Sivil Savunma tarafından resmi bir ‘her şey yolunda’ mesajı verilene kadar geri dönmeyin.

Trafik sıkışıklığına yakalanma olasılığını azaltmak için mümkünse yürüyün, koşun veya bisiklet sürün.