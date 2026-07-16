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Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem, sahil bölgelerine tsunami uyarısı
Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem, sahil bölgelerine tsunami uyarısı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem, sahil bölgelerine tsunami uyarısı, son dakika haberin ayrıntıları...
2026-07-16T13:20+0300
2026-07-16T13:41+0300
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Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'na göre, depremin merkez üssü, turistik bölge Fiordland'a açılan kapı olan Te Anau'nun yaklaşık 40 kilometre kuzeyi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ve Alman Jeolojik Araştırma Merkezi (GFZ) depremin büyüklüğünü 5.9 ve derinliğini 50 km'nin üzerinde olarak belirledi.Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, Fiordlan depreminin ardından Yeni Zelanda sahil bölgeleri için tsunami uyarısı yayınladı. 'Mümkünse yürüyün, koşun, bisiklet sürün'Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı 'Aşağıdaki bölgelerde kara sularının yükselmesi muhtemel' ifadelerini kullandı ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/prof-dr-naci-gorur-geriliyor-diyerek-marmarayi-uyardi-buyuk-depremi-tez-zamanda-kuzey-kolda-1107298527.html
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yeni zelanda, deprem
yeni zelanda, deprem

Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem, sahil bölgelerine tsunami uyarısı

13:20 16.07.2026 (güncellendi: 13:41 16.07.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Te Anau kasabası yakınlarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve yetkililer tsunami uyarısı yayınladı.
Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'na göre, depremin merkez üssü, turistik bölge Fiordland'a açılan kapı olan Te Anau'nun yaklaşık 40 kilometre kuzeyi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ve Alman Jeolojik Araştırma Merkezi (GFZ) depremin büyüklüğünü 5.9 ve derinliğini 50 km'nin üzerinde olarak belirledi.
Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, Fiordlan depreminin ardından Yeni Zelanda sahil bölgeleri için tsunami uyarısı yayınladı.

'Mümkünse yürüyün, koşun, bisiklet sürün'

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı 'Aşağıdaki bölgelerde kara sularının yükselmesi muhtemel' ifadelerini kullandı ve ekledi:

Aşağıdaki bölgelerde kıyıya yakın olan kişilerin derhal en yakın yüksek yere, tsunami tahliye bölgelerinin dışına veya mümkün olduğunca iç kesimlere doğru hareket etmeleri gerekmektedir.

Deprem bu bölgelerin bazılarında hissedilmemiş olabilir, ancak yıkıcı bir tsunami olasılığı nedeniyle derhal tahliye yapılmalı.

Yerel Sivil Savunma yetkililerini dinleyin ve bölgenizin tahliyesiyle ilgili tüm talimatlara uyun. Tahliye emri verilirse evde kalmayın.

Sivil Savunma tarafından resmi bir ‘her şey yolunda’ mesajı verilene kadar geri dönmeyin.

Trafik sıkışıklığına yakalanma olasılığını azaltmak için mümkünse yürüyün, koşun veya bisiklet sürün.

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