https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/prof-dr-naci-gorur-geriliyor-diyerek-marmarayi-uyardi-buyuk-depremi-tez-zamanda-kuzey-kolda-1107298527.html
Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'
Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri duyururken, sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Naci Görür... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T11:35+0300
2026-07-16T11:35+0300
2026-07-16T11:35+0300
türki̇ye
naci görür
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
marmara depremi
marmara denizi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri kamuoyuyla paylaştı.Öte yandan AFAD, bugün sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Naci Görür'den Marmara için dikkat çeken açıklama: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'Yaşanan depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Görür, yaklaşık 12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen depreme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-tutuklanan-haluk-leventin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1107297702.html
türki̇ye
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naci görür, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi
naci görür, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi
Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'
AFAD, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri duyururken, sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Naci Görür, Küçükkuyu Fayı üzerinde yaklaşık 12 saat önce meydana gelen depreme dikkat çekerek, "Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri kamuoyuyla paylaştı.
Öte yandan AFAD, bugün sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Naci Görür'den Marmara için dikkat çeken açıklama: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'
Yaşanan depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görür, yaklaşık 12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen depreme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."