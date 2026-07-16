https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/prof-dr-naci-gorur-geriliyor-diyerek-marmarayi-uyardi-buyuk-depremi-tez-zamanda-kuzey-kolda-1107298527.html

Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'

Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

AFAD, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri duyururken, sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Naci Görür... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T11:35+0300

2026-07-16T11:35+0300

2026-07-16T11:35+0300

türki̇ye

naci görür

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

marmara depremi

marmara denizi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri kamuoyuyla paylaştı.Öte yandan AFAD, bugün sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Naci Görür'den Marmara için dikkat çeken açıklama: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'Yaşanan depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Görür, yaklaşık 12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen depreme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

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türki̇ye

marmara denizi

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naci görür, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi