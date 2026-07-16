Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/prof-dr-naci-gorur-geriliyor-diyerek-marmarayi-uyardi-buyuk-depremi-tez-zamanda-kuzey-kolda-1107298527.html
Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'
Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri duyururken, sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Naci Görür... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T11:35+0300
2026-07-16T11:35+0300
türki̇ye
naci görür
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
marmara depremi
marmara denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088902604_0:54:1040:639_1920x0_80_0_0_964d72fdebe7ac0e5f4ff65a13563adf.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri kamuoyuyla paylaştı.Öte yandan AFAD, bugün sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Naci Görür'den Marmara için dikkat çeken açıklama: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'Yaşanan depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Görür, yaklaşık 12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen depreme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-tutuklanan-haluk-leventin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1107297702.html
türki̇ye
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088902604_58:0:982:693_1920x0_80_0_0_6ae90ebbb02d84557d9482c80b6e8621.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
naci görür, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi
naci görür, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi

Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'

11:35 16.07.2026
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© İHA
Abone ol
AFAD, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri duyururken, sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Naci Görür, Küçükkuyu Fayı üzerinde yaklaşık 12 saat önce meydana gelen depreme dikkat çekerek, "Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri kamuoyuyla paylaştı.
Öte yandan AFAD, bugün sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Naci Görür'den Marmara için dikkat çeken açıklama: 'Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz'

Yaşanan depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görür, yaklaşık 12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen depreme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
TÜRKİYE
AHBAP derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
11:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала