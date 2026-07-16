https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tarim-devi-sirket-konkordato-talep-etti-turkiyeye-gdolu-urunleri-getirdigi-iddia-edilmisui-1107298681.html

Tarım devi şirket konkordato talep etti: Türkiye'ye GDO'lu ürünleri getirdiği iddia edilmişti

Tarım devi şirket konkordato talep etti: Türkiye'ye GDO'lu ürünleri getirdiği iddia edilmişti

Sputnik Türkiye

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Taban Gıda konkordato talebinde bulundu. Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T11:38+0300

2026-07-16T11:38+0300

2026-07-16T11:39+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

gdo

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Türk tarım sektörünün önde gelen şirketlerinden Taban Gıda ve şirket ortağı Aras Demir'in konkordato talebiyle ilgili mahkeme kararını verdi. 3 ay geçici mühlet veren mahkeme süre sonunda kesin değerlendirmeyi yapacak. Şirketin ve ortağının adı Türkiye'ye sahte belgelerle GDO'lu ürünlerin getirilmesi iddiasıyla ilgili görülen davada da geçiyor. 3 ay geçici mühlet verildiTahıl, yağlı tohum ve yem hammaddeleri ticareti yapan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile ortağı Aras Demir’in başvurusunu değerlendirerek 9 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi.Davanın ön inceleme ve tahkikat duruşması 1 Ekim 2026’da yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından alacaklılar, yedi gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ileri sürerek karara itiraz edebilecek.GDO'lu ürünleri Türkiye'ye getirdikleri iddia edilmiştiOksijen'in haberine göre, Taban Gıda ile Aras Demir’in adı, sahte belgeler kullanılarak GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye getirildiği iddialarına ilişkin Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada da yer alıyor. Şirket ise bu iddiaları reddetmişti.

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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, gdo