https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tarim-devi-sirket-konkordato-talep-etti-turkiyeye-gdolu-urunleri-getirdigi-iddia-edilmisui-1107298681.html
Tarım devi şirket konkordato talep etti: Türkiye'ye GDO'lu ürünleri getirdiği iddia edilmişti
Tarım devi şirket konkordato talep etti: Türkiye'ye GDO'lu ürünleri getirdiği iddia edilmişti
Sputnik Türkiye
Tarım sektöründe faaliyet gösteren Taban Gıda konkordato talebinde bulundu. Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T11:38+0300
2026-07-16T11:38+0300
2026-07-16T11:39+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
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Türk tarım sektörünün önde gelen şirketlerinden Taban Gıda ve şirket ortağı Aras Demir'in konkordato talebiyle ilgili mahkeme kararını verdi. 3 ay geçici mühlet veren mahkeme süre sonunda kesin değerlendirmeyi yapacak. Şirketin ve ortağının adı Türkiye'ye sahte belgelerle GDO'lu ürünlerin getirilmesi iddiasıyla ilgili görülen davada da geçiyor. 3 ay geçici mühlet verildiTahıl, yağlı tohum ve yem hammaddeleri ticareti yapan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile ortağı Aras Demir’in başvurusunu değerlendirerek 9 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi.Davanın ön inceleme ve tahkikat duruşması 1 Ekim 2026’da yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından alacaklılar, yedi gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ileri sürerek karara itiraz edebilecek.GDO'lu ürünleri Türkiye'ye getirdikleri iddia edilmiştiOksijen'in haberine göre, Taban Gıda ile Aras Demir’in adı, sahte belgeler kullanılarak GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye getirildiği iddialarına ilişkin Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada da yer alıyor. Şirket ise bu iddiaları reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, gdo
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, gdo
Tarım devi şirket konkordato talep etti: Türkiye'ye GDO'lu ürünleri getirdiği iddia edilmişti
11:38 16.07.2026 (güncellendi: 11:39 16.07.2026)
Tarım sektöründe faaliyet gösteren Taban Gıda konkordato talebinde bulundu. Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi.
Türk tarım sektörünün önde gelen şirketlerinden Taban Gıda ve şirket ortağı Aras Demir'in konkordato talebiyle ilgili mahkeme kararını verdi. 3 ay geçici mühlet veren mahkeme süre sonunda kesin değerlendirmeyi yapacak. Şirketin ve ortağının adı Türkiye'ye sahte belgelerle GDO'lu ürünlerin getirilmesi iddiasıyla ilgili görülen davada da geçiyor.
3 ay geçici mühlet verildi
Tahıl, yağlı tohum ve yem hammaddeleri ticareti yapan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile ortağı Aras Demir’in başvurusunu değerlendirerek 9 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi.
Davanın ön inceleme ve tahkikat duruşması 1 Ekim 2026’da yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından alacaklılar, yedi gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ileri sürerek karara itiraz edebilecek.
GDO'lu ürünleri Türkiye'ye getirdikleri iddia edilmişti
Oksijen'in haberine göre, Taban Gıda ile Aras Demir’in adı, sahte belgeler kullanılarak GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye getirildiği iddialarına ilişkin Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada da yer alıyor. Şirket ise bu iddiaları reddetmişti.