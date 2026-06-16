https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html
Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti
Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti
Sputnik Türkiye
Giresun'un köklü çay markalarından olan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T11:59+0300
2026-06-16T11:59+0300
2026-06-16T11:59+0300
ekonomi̇
giresun
tirebolu
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd9333a38cef3589ab04d66b2cf0e0d7.jpg
Türkiye'nin köklü çay üretim firmalarından olan ve kuruluş tarihi 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti.Mahkeme kararını açıkladıGiresun’un köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin resmen iflasına hükmedildi. Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirket hakkında "adi tasfiye" sürecinin başlatıldığını duyurarak resmi süreci başlattı.Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yillik-5-milyon-uretim-kapasitesi-bulunan-turk-otomotiv-devi-iflas-etti-1106397876.html
giresun
tirebolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84f6f6e5a073865f5a66844873407503.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
giresun, tirebolu, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
giresun, tirebolu, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti
Giresun'un köklü çay markalarından olan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti.
Türkiye'nin köklü çay üretim firmalarından olan ve kuruluş tarihi 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti.
Mahkeme kararını açıkladı
Giresun’un köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin resmen iflasına hükmedildi. Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirket hakkında "adi tasfiye" sürecinin başlatıldığını duyurarak resmi süreci başlattı.
Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu.