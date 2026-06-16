Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html
Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti
Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti
Sputnik Türkiye
Giresun'un köklü çay markalarından olan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T11:59+0300
2026-06-16T11:59+0300
ekonomi̇
giresun
tirebolu
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd9333a38cef3589ab04d66b2cf0e0d7.jpg
Türkiye'nin köklü çay üretim firmalarından olan ve kuruluş tarihi 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti.Mahkeme kararını açıkladıGiresun’un köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin resmen iflasına hükmedildi. Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirket hakkında "adi tasfiye" sürecinin başlatıldığını duyurarak resmi süreci başlattı.Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yillik-5-milyon-uretim-kapasitesi-bulunan-turk-otomotiv-devi-iflas-etti-1106397876.html
giresun
tirebolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84f6f6e5a073865f5a66844873407503.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
giresun, tirebolu, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
giresun, tirebolu, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu

Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti

11:59 16.06.2026
© ERDİ DEMİR-AW270383çay
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© ERDİ DEMİR-AW270383
Abone ol
Giresun'un köklü çay markalarından olan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti.
Türkiye'nin köklü çay üretim firmalarından olan ve kuruluş tarihi 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti.

Mahkeme kararını açıkladı

Giresun’un köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin resmen iflasına hükmedildi. Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirket hakkında "adi tasfiye" sürecinin başlatıldığını duyurarak resmi süreci başlattı.
Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
EKONOMİ
Yıllık 5 milyon üretim kapasitesi bulunan Türk otomotiv devi iflas etti
10 Haziran , 12:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала