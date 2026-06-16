https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html

Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti

Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti

Sputnik Türkiye

Giresun'un köklü çay markalarından olan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T11:59+0300

2026-06-16T11:59+0300

2026-06-16T11:59+0300

ekonomi̇

giresun

tirebolu

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

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Türkiye'nin köklü çay üretim firmalarından olan ve kuruluş tarihi 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti.Mahkeme kararını açıkladıGiresun’un köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin resmen iflasına hükmedildi. Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirket hakkında "adi tasfiye" sürecinin başlatıldığını duyurarak resmi süreci başlattı.Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yillik-5-milyon-uretim-kapasitesi-bulunan-turk-otomotiv-devi-iflas-etti-1106397876.html

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