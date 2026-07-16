https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/parasi-ve-hissesi-olan-herkesi-ilgilendiriyor-yeni-dokunulmazlik-zirhi-devreye-girdi-1107294260.html

Parası ve hissesi olan herkesi ilgilendiriyor: Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Parası ve hissesi olan herkesi ilgilendiriyor: Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sputnik Türkiye

SPK, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) yönetmeliğinde devrim gibi bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla borsa yatırımcılarının varlıklarına... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T09:15+0300

2026-07-16T09:15+0300

2026-07-16T09:16+0300

ekonomi̇

resmi gazete

borsa

hisse

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Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafında yapılan düzenlemeyle haciz, rehin ve iflaslara ilişkin karar alındı.Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğinde bazı değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereğince, dokunulmazlık zırhı ortaya çıktı.Değişiklik ne getirdi?Değişikliklere göre, YTM'nin malvarlığı amacı dışında kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.YTM'ye emaneten devrolunan tüm emanet ve alacaklara ilişkin her türlü idari ve adli taleplerin Takasbank tarafından yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Takasbank, bu işlemlerle ilgili aylık olarak YTM'ye bilgi verecek..Zaman aşımına uğrayan emanet ve alacaklarZamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların iadesi noktasında da yeni esaslar belirlendi. Buna göre, iade başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması esas haline getirildi. Elektronik ortamda yapılamayan başvurular ile ilgili esaslar ise Kurul Bülteni ve YTM'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilecek.Yönetmelik ile yatırım kuruluşlarının zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin listeleri, Şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank'a gönderme yükümlülüğü yeniden düzenlendi. Ayrıca, faaliyetleri sürekli durdurulan ancak hesapları devredilmeyen yatırım kuruluşlarına ait emanetlerin zamanaşımı süresinin tespiti için faaliyet durdurma veya tasfiye kararlarından en eskisinin tarihinin esas alınması kuralı getirildi.Yönetmeliğin 28'inci maddesinde yer alan başvuru usullerine ilişkin geçiş hükümleri de düzenlenerek, yeni usul ve esaslar yürürlüğe girene kadar önceki uygulamaların devam edeceği belirtildi.Kimleri ilgilendiriyor?Yatırımcı Tazmin Merkezi, aracı kurum ve banka gibi yatırım kuruluşlarının müşterilerine karşı nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, yatırımcıların zararlarını belirli limitler dâhilinde karşılayan ve bu kuruluşların tasfiye süreçlerini yürüten kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak öne çıkıyor.Yapılan düzenlemeyle birlikte yatırımcıların kendi hisse, fon, bono, tahvil gibi yatırım araçları üzerine gelecek olan işlemler için değil, yatırımcıların bağlı oldukları kurumların zor duruma düşmesi halinde kurumlara karşı uygulanacak kurallar düzenlenmiş oldu. Örnekle ilerlemek gerekirse bir aracı kurumun zor duruma düşüp iflas etmesi halinde alacaklıların YTM'ye dava açıp bireysel yatırımcıların mülkiyetindeki hisse, fon, bono, tahvil gibi varlıklara haciz, tedbir koyduramayacak.Resmi Gazete ne diyor?YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.“(2) YTM’nin malvarlığı, amacı dışında kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”“(3) Kaydileştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın YTM’ye emaneten devrolunan tüm emanet ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler, Takasbank tarafından yerine getirilir. Söz konusu taleplere ilişkin yapılan işlemler hakkında, içeriği ve formatı YTM tarafından belirlenmek üzere, Takasbank tarafından YTM’ye aylık olarak bilgi verilir.(4) Üçüncü fıkra uyarınca Takasbank tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler 27 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen rapora dahil edilir. Takasbank söz konusu raporda yer alan hususlara ilişkin olarak YTM tarafından talep edilen içerik ve şekil şartlarını yerine getirir.”MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(2) Yatırım kuruluşları, bir önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi, en geç içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank’a gönderir.”MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesiMADDE 28- (1) 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında YTM’ye devredilen emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilir.(2) Bu madde kapsamında iade başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması esastır. Elektronik ortamda yapılamayan başvurulara ilişkin Kurulca belirlenecek esaslar Kurul Bülteni’nde ve YTM’nin kurumsal internet sitesinde; elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin uygulama rehberi ise YTM’nin kurumsal internet sitesinde ilan edilir.”MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyetleri sürekli durdurulmuş ve hesapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmemiş olan yatırım kuruluşlarının Takasbank ve MKK nezdinde blokeli olarak tutulan müşteri emanet ve alacaklarına ilişkin son işlem tarihlerinin Takasbank ve/veya MKK nezdinde bulunmaması halinde, zamanaşımı süresinin tespitinde faaliyet durdurma, tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararlarından en eski olanın tarihi esas alınır.”“(7) Özel Fon kapsamındaki aracı kurumlardaki yatırımcılara ait 31/12/2014 tarihi öncesinde borç ödemeden aciz belgesine bağlanmamış veya iflas masasına yazdırılmamış alacak veya emanetlerin zamanaşımı süresi 22/4/2021 tarihinden önce dolmuş sayılır ve bu alacak veya emanetler hakkında üçüncü fıkranın (a) bendi, dördüncü ve beşinci fıkralar ile geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu emanet ve alacaklara, geçici 7 nci maddede yer alan gecikme zammı uygulanmaz.”MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesine ilişkin geçiş hükmüGEÇİCİ MADDE 10- (1) 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kurulca belirlenecek başvuru usul ve esasları yürürlüğe girene kadar yapılacak başvurular ile bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihte devam eden başvurular ve postaya verilmiş olup da henüz YTM tarafından tebellüğ edilmemiş başvurular bakımından, anılan maddenin ikinci fıkrasının bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki halinin uygulanmasına devam olunur.”MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/resmi-gazete-yayimladi-huzurevlerinin-yas-ve-kabul-sartlarinda-degisiklik-1105523602.html

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