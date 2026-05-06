İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Resmi Gazete yayımladı: Huzurevlerinin yaş ve kabul şartlarında değişiklik
Resmi Gazete yayımladı: Huzurevlerinin yaş ve kabul şartlarında değişiklik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni huzurevi yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle 70 yaş ve üzerindeki bireyler... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
yaşlı insan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni huzurevi yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle 70 yaş ve üzerindeki bireyler huzurevlerine doğrudan başvuru yapabilecek.
Huzurevi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. 70 yaş ve üzerindeki bireyler huzurevlerine doğrudan başvuru yapabilecek.
60-69 yaş arası vatandaşların kabulü için ise bakıma muhtaç olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri gerekecek.

Başvuru i̇çin şartlar belirlendi

Yeni yönetmelikte huzurevi başvuruları için bazı temel kriterler de yer aldı.
Başvuru yapacak kişilerde:
Ruh sağlığının yerinde olması
Bulaşıcı hastalık bulunmaması
Bağımlılık geçmişinin olmaması şartları aranacak.

Yaşlı bakım hizmetleri 4 seviyeye ayrıldı

Yaşlı bakım hizmetleri yeni sistemle birlikte 4 farklı seviyede sunulacak:
📌 Birinci seviye: Bağımsız bireyler
📌 İkinci seviye: Gözetim ihtiyacı olanlar
📌 Üçüncü seviye: Sürekli bakım ihtiyacı olanlar
📌 Dördüncü seviye: İleri düzey bakım gerektiren bireyler
Bu sistemle birlikte her bireyin ihtiyaçlarına uygun bakım hizmeti alması hedefleniyor.
Yeni yönetmelik kapsamında tüm merkezlerde:
Engelli erişimine uygun alanlar
Acil çağrı sistemleri
Güvenlik önlemleri zorunlu hale getirildi.

Bakan Göktaş’tan açıklama

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği ile 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."
