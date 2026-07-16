https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bodrumda-jet-ski-alabora-oldu-ikisi-cocuk-3-kisi-kayboldu-1107309845.html
Bodrum'da jet ski alabora oldu: İkisi çocuk 3 kişi kayboldu
Bodrum'da jet ski alabora oldu: İkisi çocuk 3 kişi kayboldu
Sputnik Türkiye
Bodrum'da jet skinin alabora olması sonucu denize düşen ikisi çocuk 3 kişi kayboldu. Denizde arama çalışmaları sürüyor. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T16:41+0300
2026-07-16T16:41+0300
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sahil güvenlik
jetski
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Bodrum Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuğun bulunduğu jet ski alabora oldu. Denize düşen 1 kişi kurtarılırken 2'si çocuk 3 kişi gözden kayboldu. Arama kurtarma çalışması bölgede sürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduSahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/istanbulda-jet-ski-kazasi-1-olu-1-yarali-1105631411.html
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bodrum, sahil güvenlik komutanlığı, sahil güvenlik, jetski, deniz, kayıp
bodrum, sahil güvenlik komutanlığı, sahil güvenlik, jetski, deniz, kayıp
Bodrum'da jet ski alabora oldu: İkisi çocuk 3 kişi kayboldu
16:41 16.07.2026 (güncellendi: 16:47 16.07.2026)
Bodrum'da jet skinin alabora olması sonucu denize düşen ikisi çocuk 3 kişi kayboldu. Denizde arama çalışmaları sürüyor.
Bodrum Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuğun bulunduğu jet ski alabora oldu. Denize düşen 1 kişi kurtarılırken 2'si çocuk 3 kişi gözden kayboldu. Arama kurtarma çalışması bölgede sürüyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.
Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.
Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.