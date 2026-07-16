Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bodrumda-jet-ski-alabora-oldu-ikisi-cocuk-3-kisi-kayboldu-1107309845.html
Bodrum'da jet ski alabora oldu: İkisi çocuk 3 kişi kayboldu
Bodrum'da jet ski alabora oldu: İkisi çocuk 3 kişi kayboldu
Sputnik Türkiye
Bodrum'da jet skinin alabora olması sonucu denize düşen ikisi çocuk 3 kişi kayboldu. Denizde arama çalışmaları sürüyor. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T16:41+0300
2026-07-16T16:47+0300
türki̇ye
bodrum
sahil güvenlik komutanlığı
sahil güvenlik
jetski
deniz
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100449966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bd5d0c081aa4ee225af1971e16ad7dc.jpg
Bodrum Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuğun bulunduğu jet ski alabora oldu. Denize düşen 1 kişi kurtarılırken 2'si çocuk 3 kişi gözden kayboldu. Arama kurtarma çalışması bölgede sürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduSahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/istanbulda-jet-ski-kazasi-1-olu-1-yarali-1105631411.html
türki̇ye
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100449966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d97e33e955c00b96824fb8a19733a9d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bodrum, sahil güvenlik komutanlığı, sahil güvenlik, jetski, deniz, kayıp
bodrum, sahil güvenlik komutanlığı, sahil güvenlik, jetski, deniz, kayıp

Bodrum'da jet ski alabora oldu: İkisi çocuk 3 kişi kayboldu

16:41 16.07.2026 (güncellendi: 16:47 16.07.2026)
© Ali BallıBodrum
Bodrum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Ali Ballı
Abone ol
Bodrum'da jet skinin alabora olması sonucu denize düşen ikisi çocuk 3 kişi kayboldu. Denizde arama çalışmaları sürüyor.
Bodrum Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuğun bulunduğu jet ski alabora oldu. Denize düşen 1 kişi kurtarılırken 2'si çocuk 3 kişi gözden kayboldu. Arama kurtarma çalışması bölgede sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.
Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.
Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.
Deniz ambulansı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da jet ski kazası: 1 ölü, 1 yaralı
10 Mayıs, 21:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала