İstanbul'da jet ski kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde jet skiyle denize açılan iki kişinin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T21:43+0300

Yalıköy Sahili açıklarında denize girenler, bir jet skinin alabora olduğunu fark ederek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda denize düşen iki kişiden İ.K.G. hafif yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Denizde kaybolan diğer kişi Y.E.D. için başlatılan arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Çalışmaların ardından Y.E.D’nin cansız bedenine ulaşıldı.

