https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yeni-zelandada-ilk-kus-gribi-vakasi-dogrulandi-1107269870.html

Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı

Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'da "H5N1" türü kuş gribi ilk vakasının tespit edildiği açıklandı. Virüs, göçmen bir deniz kuşunda tespit edildi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T13:36+0300

2026-07-15T13:36+0300

2026-07-15T13:36+0300

dünya

kuş gribi

yeni zelanda

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Yeni Zelanda Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard konuya ilişkin açıklama yaptı.Başkent Wellington yakınlarındaki plajda bulunan göçmen deniz kuşunda yapılan testte kuş gribi virüsünün tespit edildiğini belirten Hoggard, bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.Hoggard, "Yaban hayatında kitlesel ölüm veya yabani kuşlar arasında bulaşma olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.Haziran ayında Avustralya'da tespit edildiAvustralya, Haziran ayında yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğrulamıştı. Bu gelişmeyle birlikte, virüsün ulaşmadığı tek kıta olarak bilinen Avustralya’da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle H5N1’in dünya üzerindeki tüm kıtalara yayıldığı bildirildi.Fok ve penguenlerde görülmüştüVirüsün Avustralya anakarasına ulaşmasından önce, ülkeye bağlı bazı uzak okyanus adalarında da vakalar tespit edilmişti. Son yayımlanan araştırmalar, Hint Okyanusu’ndaki adalarda çok sayıda yavru fok ve penguen popülasyonunun kuş gribi nedeniyle ciddi kayıplar verdiğini ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/avustralyada-kus-gribi-yavru-deniz-fillerinin-yuzde-75inden-fazlasini-oldurdu-1106603933.html

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