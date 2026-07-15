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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yeni-zelandada-ilk-kus-gribi-vakasi-dogrulandi-1107269870.html
Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı
Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'da "H5N1" türü kuş gribi ilk vakasının tespit edildiği açıklandı. Virüs, göçmen bir deniz kuşunda tespit edildi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T13:36+0300
2026-07-15T13:36+0300
dünya
kuş gribi
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Yeni Zelanda Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard konuya ilişkin açıklama yaptı.Başkent Wellington yakınlarındaki plajda bulunan göçmen deniz kuşunda yapılan testte kuş gribi virüsünün tespit edildiğini belirten Hoggard, bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.Hoggard, "Yaban hayatında kitlesel ölüm veya yabani kuşlar arasında bulaşma olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.Haziran ayında Avustralya'da tespit edildiAvustralya, Haziran ayında yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğrulamıştı. Bu gelişmeyle birlikte, virüsün ulaşmadığı tek kıta olarak bilinen Avustralya’da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle H5N1’in dünya üzerindeki tüm kıtalara yayıldığı bildirildi.Fok ve penguenlerde görülmüştüVirüsün Avustralya anakarasına ulaşmasından önce, ülkeye bağlı bazı uzak okyanus adalarında da vakalar tespit edilmişti. Son yayımlanan araştırmalar, Hint Okyanusu’ndaki adalarda çok sayıda yavru fok ve penguen popülasyonunun kuş gribi nedeniyle ciddi kayıplar verdiğini ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/avustralyada-kus-gribi-yavru-deniz-fillerinin-yuzde-75inden-fazlasini-oldurdu-1106603933.html
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kuş gribi, yeni zelanda
kuş gribi, yeni zelanda

Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı

13:36 15.07.2026
© AFP 2023 / GEORGES GOBET Kuş gribi - kümes hayvanı
Kuş gribi - kümes hayvanı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AFP 2023 / GEORGES GOBET
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Yeni Zelanda'da "H5N1" türü kuş gribi ilk vakasının tespit edildiği açıklandı. Virüs, göçmen bir deniz kuşunda tespit edildi.
Yeni Zelanda Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard konuya ilişkin açıklama yaptı.
Başkent Wellington yakınlarındaki plajda bulunan göçmen deniz kuşunda yapılan testte kuş gribi virüsünün tespit edildiğini belirten Hoggard, bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.
Hoggard, "Yaban hayatında kitlesel ölüm veya yabani kuşlar arasında bulaşma olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Avustralya'da tespit edildi

Avustralya, Haziran ayında yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğrulamıştı. Bu gelişmeyle birlikte, virüsün ulaşmadığı tek kıta olarak bilinen Avustralya’da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle H5N1’in dünya üzerindeki tüm kıtalara yayıldığı bildirildi.

Fok ve penguenlerde görülmüştü

Virüsün Avustralya anakarasına ulaşmasından önce, ülkeye bağlı bazı uzak okyanus adalarında da vakalar tespit edilmişti. Son yayımlanan araştırmalar, Hint Okyanusu’ndaki adalarda çok sayıda yavru fok ve penguen popülasyonunun kuş gribi nedeniyle ciddi kayıplar verdiğini ortaya koydu.
Deniz fili - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
YAŞAM
Avustralya'da kuş gribi yavru deniz fillerinin yüzde 75'inden fazlasını öldürdü
18 Haziran , 11:02
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