https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yeni-zelandada-ilk-kus-gribi-vakasi-dogrulandi-1107269870.html
Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı
Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'da "H5N1" türü kuş gribi ilk vakasının tespit edildiği açıklandı. Virüs, göçmen bir deniz kuşunda tespit edildi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T13:36+0300
2026-07-15T13:36+0300
2026-07-15T13:36+0300
dünya
kuş gribi
yeni zelanda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103226/36/1032263601_0:316:5176:3228_1920x0_80_0_0_18cdd2ef9a721c2b38f8fa1d5cacb292.jpg
Yeni Zelanda Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard konuya ilişkin açıklama yaptı.Başkent Wellington yakınlarındaki plajda bulunan göçmen deniz kuşunda yapılan testte kuş gribi virüsünün tespit edildiğini belirten Hoggard, bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.Hoggard, "Yaban hayatında kitlesel ölüm veya yabani kuşlar arasında bulaşma olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.Haziran ayında Avustralya'da tespit edildiAvustralya, Haziran ayında yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğrulamıştı. Bu gelişmeyle birlikte, virüsün ulaşmadığı tek kıta olarak bilinen Avustralya’da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle H5N1’in dünya üzerindeki tüm kıtalara yayıldığı bildirildi.Fok ve penguenlerde görülmüştüVirüsün Avustralya anakarasına ulaşmasından önce, ülkeye bağlı bazı uzak okyanus adalarında da vakalar tespit edilmişti. Son yayımlanan araştırmalar, Hint Okyanusu’ndaki adalarda çok sayıda yavru fok ve penguen popülasyonunun kuş gribi nedeniyle ciddi kayıplar verdiğini ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/avustralyada-kus-gribi-yavru-deniz-fillerinin-yuzde-75inden-fazlasini-oldurdu-1106603933.html
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103226/36/1032263601_225:0:4950:3544_1920x0_80_0_0_e51946999624a3cd3b4387da13d902ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuş gribi, yeni zelanda
Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı
Yeni Zelanda'da "H5N1" türü kuş gribi ilk vakasının tespit edildiği açıklandı. Virüs, göçmen bir deniz kuşunda tespit edildi.
Yeni Zelanda Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard konuya ilişkin açıklama yaptı.
Başkent Wellington yakınlarındaki plajda bulunan göçmen deniz kuşunda yapılan testte kuş gribi virüsünün tespit edildiğini belirten Hoggard, bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.
Hoggard, "Yaban hayatında kitlesel ölüm veya yabani kuşlar arasında bulaşma olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Haziran ayında Avustralya'da tespit edildi
Avustralya, Haziran ayında yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğrulamıştı. Bu gelişmeyle birlikte, virüsün ulaşmadığı tek kıta olarak bilinen Avustralya’da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle H5N1’in dünya üzerindeki tüm kıtalara yayıldığı bildirildi.
Fok ve penguenlerde görülmüştü
Virüsün Avustralya anakarasına ulaşmasından önce, ülkeye bağlı bazı uzak okyanus adalarında da vakalar tespit edilmişti. Son yayımlanan araştırmalar, Hint Okyanusu’ndaki adalarda çok sayıda yavru fok ve penguen popülasyonunun kuş gribi nedeniyle ciddi kayıplar verdiğini ortaya koydu.