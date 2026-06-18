https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/avustralyada-kus-gribi-yavru-deniz-fillerinin-yuzde-75inden-fazlasini-oldurdu-1106603933.html

Avustralya'da kuş gribi yavru deniz fillerinin yüzde 75'inden fazlasını öldürdü

Avustralya'da kuş gribi yavru deniz fillerinin yüzde 75'inden fazlasını öldürdü

Sputnik Türkiye

Kuş gribi, Avustralya'ya bağlı uzak Antarktika adalarında binlerce güney deniz fili yavrusunun ölümüne neden oldu. Çalışmada ayrıca penguen popülasyonlarında... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T11:02+0300

2026-06-18T11:02+0300

2026-06-18T11:02+0300

yaşam

avustralya

antarktika

kuş gribi

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Antarktika'nın en izole bölgelerinden biri olan Avustralya'ya bağlı Heard Adası'nda yayılan H5N1 kuş gribi, binlerce güney deniz fili yavrusunun ölümüne neden oldu. Bilim insanlarının yayımladığı yeni araştırmaya göre, geçen ağustostan bu yana adadaki yavru deniz fili popülasyonunun yüzde 75'ten fazlası hayatını kaybetti.Yavru deniz fillerinde büyük kayıpBioRxiv'de yayımlanan ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırmada, geçen yıl ekim ve bu yıl ocak ayında gerçekleştirilen drone taramaları ile saha çalışmaları incelendi. Buna göre Heard Adası'ndaki 17 bin 364 yavru deniz filinden 13 bin 359'u öldü.Araştırmacılar, son incelemeler sırasında ölümlerin devam ettiğini belirterek gerçek kayıp sayısının daha yüksek olabileceğini vurguladı. Bazı bölgelerde yavru ölüm oranının yüzde 97'ye ulaştığı kaydedildi.6 türde kuş gribi tespit edildiAraştırma kapsamında dokuz farklı türden örnek toplandı. Yapılan analizlerde altı türde H5N1 virüsü tespit edildi.Virüsün; güney deniz fili, kral penguen, gentoo pengueni, Antarktika kürklü foku ve South George dalıcı kuşu gibi türlerde görüldüğü bildirildi.Penguenlerde de olağan dışı ölümler görüldüBilim insanları, kuş gribinin en ağır etkisini güney deniz fili yavrularında gözlemlerken, kral penguen ve gentoo pengueni popülasyonlarında da beklenenden yüksek ölüm oranları tespit etti.Araştırma verilerine göre yüzlerce yetişkin kral penguen yaşamını yitirdi. Her ne kadar bu sayı toplam penguen nüfusunun küçük bir bölümünü oluştursa da, normal ölüm oranlarının üzerinde olduğu belirtildi.Virüsün göçmen kuşlarla taşındığı düşünülüyorBilim insanları, salgının adalara yaklaşık bin 800 kilometre uzaklıktaki Fransa'ya bağlı Crozet Adaları'ndan gelen göçmen kuşlar aracılığıyla ulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.Dünya genelinde kuşlar arasında hızla yayılan ve birçok memeli türünü de etkileyen H5N1 kuş gribi, yaban hayatı üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bir-sonraki-pandemi-kus-gribi-mi-bilim-insanlari-senaryoyu-cizdi-1101983449.html

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avustralya, antarktika, kuş gribi