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Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını duyurdu. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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Süper Lig'de sezonun açılış karşılaşması, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çorum FK mücadelesiyle yapılacak.TFF'nin açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programı şu şekilde:14 Ağustos Cuma15 Ağustos Cumartesi16 Ağustos Pazar17 Ağustos Pazartesi
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süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu (tff)

Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı

19:47 15.07.2026 (güncellendi: 19:49 15.07.2026)
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Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını duyurdu.
Süper Lig'de sezonun açılış karşılaşması, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çorum FK mücadelesiyle yapılacak.
TFF'nin açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programı şu şekilde:
14 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Çorum FK
15 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 Başakşehir - Kocaelispor
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Samsunspor - Göztepe
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