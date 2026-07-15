https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/super-ligde-ilk-haftanin-programi-aciklandi-1107281030.html
Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını duyurdu. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T19:47+0300
2026-07-15T19:47+0300
2026-07-15T19:49+0300
spor
süper lig
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maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Süper Lig'de sezonun açılış karşılaşması, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çorum FK mücadelesiyle yapılacak.TFF'nin açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programı şu şekilde:14 Ağustos Cuma15 Ağustos Cumartesi16 Ağustos Pazar17 Ağustos Pazartesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/super-ligdeki-derbi-tarihleri-belli-oldu-1107136695.html
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süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı
19:47 15.07.2026 (güncellendi: 19:49 15.07.2026)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını duyurdu.
Süper Lig'de sezonun açılış karşılaşması, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çorum FK mücadelesiyle yapılacak.
TFF'nin açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programı şu şekilde:
21.30 Galatasaray - Çorum FK
19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
19.00 Başakşehir - Kocaelispor
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
21.30 Samsunspor - Göztepe