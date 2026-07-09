https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/super-ligdeki-derbi-tarihleri-belli-oldu-1107136695.html
Süper Lig'deki derbi tarihleri belli oldu: Fikstür açıklandı
Süper Lig'deki derbi tarihleri belli oldu: Fikstür açıklandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T14:36+0300
2026-07-09T14:36+0300
2026-07-09T15:19+0300
spor
süper lig
trendyol süper lig
fenerbahçe
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galatasaray
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun derbi tarihleri açıklandı.Lig ne zaman başlayacak?Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.Derbiler ne zaman oynanacak?İşte derbi tarihleri:4. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş8. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş9. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe13. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray15. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor8 kural uygulandı Fikstür çekiminde 8 kural uygulandı. Bunlar şöyle sıralandı:
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süper lig, trendyol süper lig, fenerbahçe, derbi, galatasaray
süper lig, trendyol süper lig, fenerbahçe, derbi, galatasaray
Süper Lig'deki derbi tarihleri belli oldu: Fikstür açıklandı
14:36 09.07.2026 (güncellendi: 15:19 09.07.2026)
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun derbi tarihleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.
Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.
Derbiler ne zaman oynanacak?
4. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
8. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
Fikstür çekiminde 8 kural uygulandı. Bunlar şöyle sıralandı:
Hiçbir takım, dört büyüklerle art arda karşılaşmayacak.
Derbi yasağı bulunan haftalar: 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. hafta
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı haftada en fazla 2'si iç sahada oynayabilecek.
7 haftalık süreçte hiçbir takım dört büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak.
Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek.
İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
Avrupa kupalarında yer alan takımlar, belirlenen yasaklı haftalarda birbirleriyle eşleşmeyecek.
Fikstür ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak.