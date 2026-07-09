Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/super-ligdeki-derbi-tarihleri-belli-oldu-1107136695.html
Süper Lig'deki derbi tarihleri belli oldu: Fikstür açıklandı
Süper Lig'deki derbi tarihleri belli oldu: Fikstür açıklandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T14:36+0300
2026-07-09T15:19+0300
spor
süper lig
trendyol süper lig
fenerbahçe
derbi
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102640272_0:68:1290:794_1920x0_80_0_0_bc332a4a2edda3d3f8b31d0a1a17da29.jpg
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun derbi tarihleri açıklandı.Lig ne zaman başlayacak?Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.Derbiler ne zaman oynanacak?İşte derbi tarihleri:4. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş8. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş9. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe13. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray15. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor8 kural uygulandı Fikstür çekiminde 8 kural uygulandı. Bunlar şöyle sıralandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102640272_72:0:1219:860_1920x0_80_0_0_981f7a12cd28988813c52cbcf41c4c5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
süper lig, trendyol süper lig, fenerbahçe, derbi, galatasaray
süper lig, trendyol süper lig, fenerbahçe, derbi, galatasaray

Süper Lig'deki derbi tarihleri belli oldu: Fikstür açıklandı

14:36 09.07.2026 (güncellendi: 15:19 09.07.2026)
© Serhat ÇağdaşGalatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu
Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Serhat Çağdaş
Abone ol
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun derbi tarihleri açıklandı.

Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.
Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Derbiler ne zaman oynanacak?

İşte derbi tarihleri:
4. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
8. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

8 kural uygulandı

Fikstür çekiminde 8 kural uygulandı. Bunlar şöyle sıralandı:
Hiçbir takım, dört büyüklerle art arda karşılaşmayacak.
Derbi yasağı bulunan haftalar: 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. hafta
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı haftada en fazla 2'si iç sahada oynayabilecek.
7 haftalık süreçte hiçbir takım dört büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak.
Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek.
İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
Avrupa kupalarında yer alan takımlar, belirlenen yasaklı haftalarda birbirleriyle eşleşmeyecek.
Fikstür ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала