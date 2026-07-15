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Starmer'dan veda: İngiltere'nin yeni başbakanı ne zaman görev başı yapacak?
Starmer'dan veda: İngiltere'nin yeni başbakanı ne zaman görev başı yapacak?
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Keir Starmer, "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. Benim için de günü geldi" dedi. Yeni başbakanın önümüzdeki hafta görev başı yapması bekleniyor. Detaylar haberde...
2026-07-15T16:31+0300
2026-07-15T16:31+0300
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keir starmer
dünya kupası
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Starmer, başbakanlık görevinin son ‘Başbakana Sorular’ oturumunda İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı. Son görevlerinden biri olarak bu sabah kabineyi topladığını kaydeden Starmer, akşam ise televizyon karşısında İngiltere-Arjantin maçını izleyerek önemli bir görevi daha yerine getireceğini belirtti.Ülkesinin başka bir İşçi Partisi hükümeti döneminde Dünya Kupası'nı kazandığını da hatırlatan Starmer, kendi başbakanlığı döneminde yapılan 29 milli maçın 22'sinin kazanıldığını da söyledi.‘Benim için de gün geldi’Starmer, oturumdaki son soruya verdiği yanıtın ardından, "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. Benim için de günü geldi" ifadelerini kullanarak birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.Yeni başbakan ne zaman göreve başlayacak?Geçen ay partisinden gelen "bir sonraki genel seçime başka bir liderle girme" talebi doğrultusunda İşçi Partisi liderliğinden istifa eden Starmer, yeni lider ve başbakan seçme yolunu açmıştı.İşçi Partisinde 9 Temmuz'da başlayan liderlik yarışı başvurularının ardından bu hafta yeni liderin açıklanması, seçilen kişinin ise gelecek hafta başında başbakanlık görevini devralması bekleniyor.Parti liderliğine ve başbakanlığa 18 Haziran'da Makerfield ara seçimlerinde milletvekili olmaya hak kazanan eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın seçileceği öngörülüyor.
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keir starmer, dünya kupası, i̇şçi partisi
keir starmer, dünya kupası, i̇şçi partisi

Starmer'dan veda: İngiltere'nin yeni başbakanı ne zaman görev başı yapacak?

16:31 15.07.2026
© Raşid Necati AslımKeir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Raşid Necati Aslım
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Son kez başbakan olarak soruları yanıtlayan Keir Starmer, "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. Benim için de günü geldi. Bu benim siyasi yolculuğumun sonu” derken akşam İngiltere-Arjantin maçını izleyerek önemli bir görevi daha yerine getireceğini söyledi.
Starmer, başbakanlık görevinin son ‘Başbakana Sorular’ oturumunda İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı. Son görevlerinden biri olarak bu sabah kabineyi topladığını kaydeden Starmer, akşam ise televizyon karşısında İngiltere-Arjantin maçını izleyerek önemli bir görevi daha yerine getireceğini belirtti.
Ülkesinin başka bir İşçi Partisi hükümeti döneminde Dünya Kupası'nı kazandığını da hatırlatan Starmer, kendi başbakanlığı döneminde yapılan 29 milli maçın 22'sinin kazanıldığını da söyledi.

‘Benim için de gün geldi’

Starmer, oturumdaki son soruya verdiği yanıtın ardından, "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. Benim için de günü geldi" ifadelerini kullanarak birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.

Yeni başbakan ne zaman göreve başlayacak?

Geçen ay partisinden gelen "bir sonraki genel seçime başka bir liderle girme" talebi doğrultusunda İşçi Partisi liderliğinden istifa eden Starmer, yeni lider ve başbakan seçme yolunu açmıştı.
İşçi Partisinde 9 Temmuz'da başlayan liderlik yarışı başvurularının ardından bu hafta yeni liderin açıklanması, seçilen kişinin ise gelecek hafta başında başbakanlık görevini devralması bekleniyor.
Parti liderliğine ve başbakanlığa 18 Haziran'da Makerfield ara seçimlerinde milletvekili olmaya hak kazanan eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın seçileceği öngörülüyor.
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