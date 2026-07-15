https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/gaziantepte-asansor-kazasi-66-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107255491.html
Gaziantep'te asansör kazası: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te asansör kazası: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen asansör kazasında 66 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T00:48+0300
2026-07-15T00:48+0300
2026-07-15T00:48+0300
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gaziantep valiliği
gaziantep emniyet müdürlüğü
asansör
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kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
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Akkent Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda yaşayan Hazne Öztürkmen, 7'nci katta arızalanan asansöre sıkıştı.Apartman sakinlerinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından asansörden çıkarılan 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Hazne Öztürkmen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/sanliurfada-asma-iskele-koptu-2-isci-hayatini-kaybetti-1107254437.html
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gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, gaziantep emniyet müdürlüğü, asansör, asansör faciası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, gaziantep emniyet müdürlüğü, asansör, asansör faciası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
Gaziantep'te asansör kazası: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen asansör kazasında 66 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.
Akkent Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda yaşayan Hazne Öztürkmen, 7'nci katta arızalanan asansöre sıkıştı.
Apartman sakinlerinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından asansörden çıkarılan 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Hazne Öztürkmen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.