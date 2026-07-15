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Gaziantep'te asansör kazası: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te asansör kazası: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen asansör kazasında 66 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T00:48+0300

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Akkent Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda yaşayan Hazne Öztürkmen, 7'nci katta arızalanan asansöre sıkıştı.Apartman sakinlerinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından asansörden çıkarılan 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Hazne Öztürkmen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/sanliurfada-asma-iskele-koptu-2-isci-hayatini-kaybetti-1107254437.html

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