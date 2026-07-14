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Şanlıurfa'da asma iskele koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da asma iskele koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dış cephe boyası sırasında meydana gelen iş kazasında iki genç işçi yaşamını yitirdi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T22:42+0300

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Dicle Mahallesi'nde bir binanın dış cephesinde çalışan 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay ve 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, asma iskelenin taşıyıcı halatının kopması sonucu yaklaşık 5'inci kattan zemine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iskelenin halatının kopma nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yuk-asansoru-elektrik-tellerine-temas-etti-2-isci-hayatini-kaybetti-1106851974.html

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şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, işçi