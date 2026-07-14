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Şanlıurfa'da asma iskele koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da asma iskele koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dış cephe boyası sırasında meydana gelen iş kazasında iki genç işçi yaşamını yitirdi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dicle Mahallesi'nde bir binanın dış cephesinde çalışan 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay ve 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, asma iskelenin taşıyıcı halatının kopması sonucu yaklaşık 5'inci kattan zemine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iskelenin halatının kopma nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, işçi

Şanlıurfa'da asma iskele koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

22:42 14.07.2026
© AA / Cuma SarıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephe boyası sırasında asma iskelenin halatının kopması sonucu düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephe boyası sırasında asma iskelenin halatının kopması sonucu düşen 2 işçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / Cuma Sarı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dış cephe boyası sırasında meydana gelen iş kazasında iki genç işçi yaşamını yitirdi.
Dicle Mahallesi'nde bir binanın dış cephesinde çalışan 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay ve 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, asma iskelenin taşıyıcı halatının kopması sonucu yaklaşık 5'inci kattan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iskelenin halatının kopma nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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