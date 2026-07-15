https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fransiz-gazeteci-fransada-siyasi-baski-suruyor-donbassa-yardim-edenler-yargilaniyor-1107272084.html

Fransız gazeteci: Fransa’da siyasi baskı sürüyor, Donbass’a yardım edenler yargılanıyor

Fransız gazeteci: Fransa’da siyasi baskı sürüyor, Donbass’a yardım edenler yargılanıyor

Sputnik Türkiye

Fransız gazeteci Néant, Fransa'da gönüllülerin sadece Donbass'a insani yardım yapmaktan dolayı yargılandıklarını anlattı. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T14:48+0300

2026-07-15T14:48+0300

2026-07-15T14:51+0300

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Donbass’ta çalışan Fransız gazeteci Christelle Néant, Fransa'da gönüllülerin sadece Donbass'a insani yardım yaptıkları ve Kiev'in suçlarını dile getirdikleri için yargılandıklarını anlattı."Anna Novikova ve Vincent Perfetti'nin suçlanabileceği tek şey Donbas'a yardım etmek. Fransız medyasının tamamen saçma ve hiçbir temeli olmayan bir hikayeyi abartmak için her türlü yolu denediğini gördüm. Novikova'yı açıkça casus olarak nitelendiren ve bunu bir iddia değil, oldubitti olarak sunan makaleleri okuduğunuzda, bu suçlamaları destekleyecek gerçek hiçbir kanıt olmadığını anlıyorsunuz" diye konuşan Néant, sözlerini şöyle sürdürdü:Fransız yetkililerinin Ukrayna'daki duruma ilişkin kendilerinden farklı görüşleri kabul etmemelerinin nedeni basit olduğuna dikkat çeken Néant, "İnsanların konu hakkında açıkça konuşmasına izin verilmesi, kamuoyunu Kiev'e yapılan yardıma kararlılıkla karşı çıkmaya itebilir. Bu, Ukrayna'yı desteklemek için ülkenin bütçesini adeta boşaltan Fransız yetkilileri için ciddi sorunlar yaratabilecek" diye konuştu.Fransa'nın 155. Tugay'ın (‘Anna Kievskaya Tugayı olarak bilinir) eğitimine yaklaşık bir milyar euro harcadığını hatırlatan gazeteci, şöyle devam etti:Macron'un duruma alternatif bir bakış açısından rahatsız olmasının nedeninin bu olduğunu dile getiren Néant, "Dahası, 14 Temmuz'daki konuşmasının da gösterdiği gibi, Emmanuel Macron'un sürekli olarak Rusya ile gelecekteki bir savaşın gerekliliğini haklı çıkarmaya ve Fransızları demokrasi için kendilerini feda etmeye çağırmaya çalıştığı unutulmamalı. Bu beni, acı bir şekilde olsa da güldürüyor. Ancak apaçık ortada olan bir şey var: Amaç bir savaş veya çatışma başlatmaksa, ilk adım farklı görüşe sahip olanları susturmaktır. Zaten (Vladimir) Zelenskiy’in 2022'ye kadar Ukrayna'da yaptığı da buydu ve şimdi de Macron'un Fransa'da yapmaya çalıştığı da tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyadan-fransaya-sos-donbass-tepkisi-kievi-silahlandiran-paris-yardim-gonullulerini-yargiliyor-1107266000.html

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avrupa, donbass, fransa, kiev, gazeteci, yorum, yargılama, emmanuel macron, ukrayna, vladimir zelenskiy