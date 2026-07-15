https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyadan-fransaya-sos-donbass-tepkisi-kievi-silahlandiran-paris-yardim-gonullulerini-yargiliyor-1107266000.html

Rusya'dan Fransa'ya 'SOS Donbass' tepkisi: ''Kiev'i silahlandıran Paris, yardım gönüllülerini yargılıyor'

Rusya'dan Fransa'ya 'SOS Donbass' tepkisi: ''Kiev'i silahlandıran Paris, yardım gönüllülerini yargılıyor'

Sputnik Türkiye

Rusya vatandaşları tarafından kurulan, Kiev kontrolündeki bölgelerde yaşayan yurttaşlarla iletişim ve yardım amaçlı sivil toplum kuruluşu olan SOS Donbass'ın... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T11:17+0300

2026-07-15T11:17+0300

2026-07-15T11:17+0300

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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Fransa'da tutuklu yargılanan 'SOS Donbass' Başkanı Anna Novikova'nın yargılanmasını sert bir dille eleştirdi. Fransa Ukraynalılar Birliği'nin şikayeti üzerine başlayan dava sürecini 'tamamen absürt bir itham' olarak tanımlayan Lantratova, Novikova'nın çocuklar için bez ve gıda topladığını, ancak Fransa'nın bu yardımları tehlikeli bir casusluk faaliyeti gibi yargıladığını ifade etti.'İkiyüzlü politika'Lantratova, Paris yönetiminin Ukrayna'ya gönderdiği ağır silahlarla sivillerin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, yardım gönüllülerine yönelik yargı sürecini 'ikiyüzlü politika' olarak niteledi.Novikova'nın Avrupa kamuoyuna bölgedeki durumu anlatmaya çalıştığını belirten Rus yetkili, "Batı'da gerçekleri söylemek ve sivillere yardım etmek artık bir suç olarak görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.Dava süreci bugün başlıyorCasusluk suçlaması yöneltilen ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Novikova hakkındaki dava, bugün Paris'te görülmeye başlanıyor.Fransa'da Kasım 2025'te gözaltına alınan Novikova, 'SOS Donbass' çatısı altında bölgeye gıda, ilaç ve kıyafet yardımı sağlıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html

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avrupa, paris, fransa, rusya, yana lantratova, ukrayna, insani yardım