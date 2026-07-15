https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/67-milyon-yillik-dinozor-fosili-rekor-fiyata-alici-buldu-1107272672.html

67 milyon yıllık dinozor fosili rekor fiyata alıcı buldu

67 milyon yıllık dinozor fosili rekor fiyata alıcı buldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayedesinde satışa çıkarılan "Gus" adlı Tyrannosaurus rex fosili, 50,1 milyon dolara alıcı bularak açık artırmada... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T14:41+0300

2026-07-15T14:41+0300

2026-07-15T14:47+0300

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bilim

fosil

açık artırma

rekor

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ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sotheby's müzayedesinde satışa çıkarılan "Gus" adlı Tyrannosaurus rex (T. rex) iskeleti, komisyonlar dahil 50,1 milyon dolara satılarak açık artırmada satılan en değerli dinozor fosili unvanını kazandı.Satış fiyatı, müzayede öncesinde belirlenen 20 ila 30 milyon dolarlık tahminin de üzerine çıktı."Gus", 2021-2023 yılları arasında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Harding County'de bulunan özel bir çiftlikte yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Adını ise fosilin bulunduğu arazinin sahibi Gary "Gus" Licking'den aldı.En büyük ve en eksiksiz T. rex iskeletlerinden biriYaklaşık 67 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil, 3,8 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 11,5 metre uzunluğunda. Müzayede evi, iskeletin şimdiye kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş T. rex örneklerinden biri olduğunu belirtti.183 fosil kemikten oluşan iskelet, kemik sayısı bakımından yaklaşık yüzde 61, kemik kütlesi açısından ise yüzde 75 ila 80 oranında tamamlanmış durumda. Ayrıca T. rex fosillerinde nadiren bulunan 30 karın kaburgasını da içeriyor.Fosilin gerçek kafatası ağırlığı nedeniyle iskelete monte edilmezken, sergilemede bunun yerine birebir kopyası kullanılıyor.Bilim insanları, fosilde başka T. rex'lerle yaşanan çatışmalara ait olduğu düşünülen ısırık izleri ile iyileşmiş kaburga kırıkları gibi yaşamı boyunca geçirdiği yaralanmaların izlerinin de görülebildiğini belirtiyor.Bilim dünyasında tartışma yarattıMüzayede öncesinde çok sayıda paleontolog, fosilin özel koleksiyoncuya satılmasının bilimsel araştırmalar açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.Önceki rekor, 2024 yılında yine Sotheby's müzayedesinde 44,6 milyon dolara satılan "Apex" adlı Stegosaurus fosiline aitti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/costa-concordia-faciasinin-son-kayip-kurbani-3-yil-sonra-bulundu-1107266133.html

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