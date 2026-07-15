https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/costa-concordia-faciasinin-son-kayip-kurbani-3-yil-sonra-bulundu-1107266133.html

Costa Concordia faciasının son kayıp kurbanı 3 yıl sonra bulundu

Costa Concordia faciasının son kayıp kurbanı 3 yıl sonra bulundu

Sputnik Türkiye

Denizcilik tarihinin en büyük facialarından biri olarak hafızalara kazınan Costa Concordia kazasında yaşamını yitiren son kayıp mürettebatın cesedi, geminin... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T11:24+0300

2026-07-15T11:24+0300

2026-07-15T11:25+0300

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İtalya'nın Giglio Adası açıklarında 13 Ocak 2012'de meydana gelen Costa Concordia faciasında kaybolan son kişi olan Hintli garson Russel Rebello'nun cansız bedeni, kazadan yaklaşık üç yıl sonra, Kasım 2014'te bulundu.4 bin 252 kişinin bulunduğu gemi resife çarparak alabora olduCosta Concordia yolcu gemisi, Kaptan Francesco Schettino'nun yönetimindeyken Giglio Adası'na yakın tehlikeli bir rota izledi. Geminin su altındaki kayalık resife çarpması sonucu gövdesi yarıldı ve kısa sürede su alarak alabora oldu.Facia sırasında gemide toplam 4 bin 252 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazada 32 kişi yaşamını yitirirken, enkaz çalışmalarında görev alan kurtarma dalgıcı Israel Franco Moreno'nun ölümüyle olayın toplam can kaybı 33'e yükseldi.Kaptanın 'selamlama manevrası' faciaya dönüştüMahkeme kayıtlarına göre Francesco Schettino, Giglio Adası'nı yakından geçerek "selamlama manevrası" yapmak istediğini kabul etti.Schettino, bu kararla hem yolculara farklı bir deneyim yaşatmayı, hem adada yaşayan emekli bir kaptanı selamlamayı hem de baş garsona jest yapmayı amaçladığını söyledi.Ancak izinsiz gerçekleştirilen bu manevra, geminin kayalıklara çarpmasına ve Avrupa'nın en büyük deniz kazalarından birinin yaşanmasına neden oldu.16 yıl hapis cezasına çarptırıldıİtalyan mahkemesi, Francesco Schettino'yu birden fazla kişinin ölümüne neden olmak, geminin batmasına yol açmak ve yolcularını terk etmek suçlarından 16 yıl hapis cezasına mahkûm etti.Schettino halen Roma'da cezasını çekiyor ve mevcut takvime göre 2032 yılına kadar tahliye edilmesi beklenmiyor.Ailesi yıllarca umutla beklediFaciada kaybolan son kişi olan Russel Rebello, Costa Concordia'da garson olarak görev yapıyordu. Olay sırasında üç yaşında bir oğlu bulunan Rebello'nun ailesi, cenaze törenini ancak naaşı bulunduktan sonra gerçekleştirebildi.Kardeşi Kevin Rebello, cesedin bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, yıllarca umutlarını kaybetmeden beklediklerini belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.Aile, küçük oğluna uzun süre babasının akıbetini söylemekten kaçındı. Kevin Rebello daha önce yaptığı açıklamada, oğluna büyüdüğünde babasının yüzlerce insanın hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren bir kahraman olduğunu anlatacaklarını ifade etmişti.Diğer kurbanların bulunması da yıllar aldıBelgeselde yer verilen bir diğer trajik hikâye ise Maria Grazia Trecarichi'ye ait. Trecarichi'nin kalıntılarına ancak Ekim 2013'te, kazadan yaklaşık iki yıl sonra ulaşılabildi.Kızı Stefania Vincenzi, belgeselde annesinin cesedinin bulunmasının kendisi için teselli olmadığını belirterek, "Costa Concordia hayatımı ikiye böldü. Annem benim bütün dünyamdı." ifadelerini kullandı.Trecarichi, 50. yaş gününe kısa süre kala meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cinde-bavi-tayfunu-nedeniyle-260-bini-askin-kisi-tahliye-edildi-1107265182.html

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