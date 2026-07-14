https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/nasa-baskani-8-yil-sonra-ilk-kez-baykonurdan-uui-ucusunu-izledi-1107253530.html
NASA Başkanı 8 yıl sonra ilk kez Baykonur’dan UUİ uçuşunu izledi
NASA Başkanı 8 yıl sonra ilk kez Baykonur’dan UUİ uçuşunu izledi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), NASA Başkanı Jared Isaacman’ın 8 yıl aradan sonra ilk kez Baykonur Uzay Üssü’nü ziyaret ederek Uluslararası Uzay... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T21:51+0300
2026-07-14T21:51+0300
2026-07-14T21:51+0300
dünya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
nasa
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
jared isaacman
anna kikina
baykonur
soyuz-2.1a
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), NASA Başkanı Jared Isaacman'ın 8 yıl aradan sonra Baykonur Uzay Üssü'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında Isaacman, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilen insanlı uzay mekiğinin fırlatma anına tanıklık etti. Böylece 8 yıl sonra ilk kez en üst düzeyde bir NASA yetkilisi fırlatmayı Baykonur'dan takip etmiş oldu.Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 17.48’de "Soyuz-2.1a" taşıyıcı roketi, 75. uzun süreli sefer kapsamında UUİ’ye gidecek mürettebatla birlikte Baykonur’un 31 numaralı rampasından başarıyla fırlatıldı. Ortak uçuşun mürettebatında; Roscosmos kozmonotları Pyotr Dubrov ve Anna Kikina ile NASA astronotu Anil Menon yer alıyor.Roscosmos'un açıklamasına göre, "Soyuz MS-29" uzay aracının saat 20.56’da UUİ’deki "Prichal" modülüne kenetlenmesi bekleniyor. Yeni UUİ ekibinin uzaydaki misyon süresi ise 261 gün olarak planlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/artemis-iii-astronotlari-aciklandi-kadin-astronot-bulunmamasi-tepki-cekti-1106381959.html
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rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), jared isaacman, anna kikina, baykonur, soyuz-2.1a
rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), jared isaacman, anna kikina, baykonur, soyuz-2.1a
NASA Başkanı 8 yıl sonra ilk kez Baykonur’dan UUİ uçuşunu izledi
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), NASA Başkanı Jared Isaacman’ın 8 yıl aradan sonra ilk kez Baykonur Uzay Üssü’nü ziyaret ederek Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden Rus-Amerikan ortak mürettebatının fırlatılışını yerinde izlediğini duyurdu.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), NASA Başkanı Jared Isaacman'ın 8 yıl aradan sonra Baykonur Uzay Üssü'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında Isaacman, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilen insanlı uzay mekiğinin fırlatma anına tanıklık etti. Böylece 8 yıl sonra ilk kez en üst düzeyde bir NASA yetkilisi fırlatmayı Baykonur'dan takip etmiş oldu.
Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 17.48’de "Soyuz-2.1a" taşıyıcı roketi, 75. uzun süreli sefer kapsamında UUİ’ye gidecek mürettebatla birlikte Baykonur’un 31 numaralı rampasından başarıyla fırlatıldı. Ortak uçuşun mürettebatında; Roscosmos kozmonotları Pyotr Dubrov ve Anna Kikina ile NASA astronotu Anil Menon yer alıyor.
Roscosmos'un açıklamasına göre, "Soyuz MS-29" uzay aracının saat 20.56’da UUİ’deki "Prichal" modülüne kenetlenmesi bekleniyor. Yeni UUİ ekibinin uzaydaki misyon süresi ise 261 gün olarak planlandı.